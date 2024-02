El mediocampista Marcos Lliuya es uno de los futbolistas más destacados del fútbol peruano debido a que asombra a los periodistas y fanáticos con sus gambetas, pases a profundidad y remates de larga distancia, los cuales realiza en su club Sport Huancayo.

Pese a que ha mostrado grandes rendimientos en el torneo nacional, el deportista nunca llegó a ser considerado en una nómina para la selección peruana por Ricardo Gareca, quien curiosamente asumió la dirección técnica de la ‘Bicolor’ en 2015, mismo año en que Lliuya debutó en primera división.

Precisamente sobre la ausencia del mediocentro en la ‘Blanquirroja’ habló recientemente Wilmar Valencia, actual entrenador de Sport Huancayo, quien contó sobre una conversación que sostuvo con el ‘Tigre’ y descubrió los motivos por lo que su dirigido nunca fue convocado.

¿POR QUÉ RICARDO GARECA NUNCÓ CONVOCÓ A MARCOS LLIUYA?

Según contó Wilmar Valencia para DirecTV, estuvo presente en un entrenamiento de la selección peruana gracias a una invitación de Ricardo Gareca, en el cual al observar cómo trabajaban, descubrió cual fue el factor que marginó a Marcos Lliuya de la ‘Bicolor’.

“Una vez me invitó el profesor Ricardo Gareca a la Videna, para mostrarme lo que estaban haciendo y todo lo que desarrollaban, el seguimiento que hacían a los jugadores. Tenían realmente parámetros internacionales bastante altos, en aspectos físicos de recorrido, de sprint, de cambio de ritmo, a cuantos kilómetros recorren 20 metros a los 15 minutos, 20 minutos y 45 minutos”, empezó diciendo el entrenador.

“Y que sucede, que ese era uno de los problemas de Marcos (Lliuya) para ser convocado, según ellos y sus parámetros y estadísticas, que no tenía mucho cambio de ritmo”, declaró el popular ‘Bam Bam’ respecto a su dirigido.

Tras descubrir el factor que alejaba a Lliuya del seleccionado peruano, el entrenador de Sport Huancayo se lo comunicó al propio jugador, quien lejos de desanimarse, lo tomó como motivación y decidió mejorar ese aspecto de su juego, según recoge Infobae.

“Eso se lo comenté en su momento a Marcos y ahora engancha y cambia de ritmo, cambia de ritmo incluso para atacar como para defender. Ahora está mucho más completo, ya tiene, me parece que 30 años y ha mejorado enormemente su capacidad física, que es una base fundamental de tranquilidad para hacer recorridos. Por ese lado, ese era el aspecto que me manifestaron y había que aceptarlo en su momento”, manifestó.

¿CÓMO LLEGÓ MARCOS LLIUYA A SPORT HUANCAYO?

Marcos Lliuya solo había jugado en clubes de Copa Perú hasta que Wilmer Valencia lo hizo jugar en la primera división del fútbol peruano con Sport Huancayo a los 23 años, una edad poco común para debutar como profesional.

Sobre la oportunidad que le dio al oriundo de Ica también habló el popular ‘Bam Bam’, quien recordó la prueba que realizó con el ‘Rojo Matador’. “En la primera práctica, realmente lo querían matar a patadas sus compañeros, mostró unas condiciones y una habilidad tremenda, un talento para venir de Copa Perú y tener ese atrevimiento”, señaló.

Tras la práctica, recordó que los propios jugadores de Sport Huancayo pidieron que Lliuya sea contratado. “Algunos se me acercaron después y me dijeron: ‘Profe’, que va a hacer con este tipo’, ‘Pedir a la directiva que lo contraten’ le digo. ‘Sí profe’, de una vez’, me decían. Los mismos muchachos que habían sucumbido de su talento y habilidad en la práctica”, comentó.