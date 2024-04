La selección femenina de fútbol Sub-20 se ganó un lugar en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20, que se disputa en Guayaquil, Ecuador. Si bien los dos últimos partidos vienen siendo derrotas para el equipo peruano, no pierden las esperanzas de remontar y conseguir una mejor posición. Sin embargo, más allá del desempeño de la escuadra, la entrenadora Jaqueline Ucella tuvo una fuerte denuncia contra la misma organizadora del torneo: la CONMEBOL.

¿Qué dijo Jaqueline Ucella contra la CONMEBOL?

La entrenadora fue abordada por la plataforma ‘Femina Football’ al finalizar el partido de la selección nacional contra argentina. Por supuesto, no se encontraba de los mejores ánimos debido a la aplastante derrota de 5 a 0. Sin embargo, demostraba que el equipo seguiría enfocado en recuperarse durante las fechas futuras. “Es un partido para olvidarse”, empezó diciendo. “Hay que pensar hacia adelante, pero hoy no quiero hablar de la parte táctica, no creo que es el momento, yo quiero hablar de respeto”.

Es aquí que Ucella no pudo quedarse callada debido a unos maltratos que la organizadora del torneo está cometiendo contra los países que consiguieron llegar al hexagonal final. “Es malo hablar después de un momento como este, después de una derrota como esta, pero lo que estamos pasando con la estructura que la Conmebol nos está ofreciendo dentro de las canchas para trabajar, no teniendo espacio, teniendo otra gente dentro y teniendo que dividir la cancha con escuelas de fútbol es algo que no concibe”, señaló.

De acuerdo con ella, el haber llegado a esta etapa de la competencia es un orgullo para todas las naciones que lo consiguieron. Después de todo, cada una de ellas luchó y se esforzó para estar ahí en este momento y, por lo tanto, se merecen el respeto respectivo.

“Llegar acá, en este momento, y no tener el respeto para nuestro calentamiento con otro equipo pasando en un camerino, en medio de nosotras, y las cosas que hablaron de nuestras chicas después del partido”, continuó. “Entonces, son muchas cosas que pueden ser pequeñas para quienes ya están mucho tiempo y tienen un aspecto psicológico bueno para lidiar con el fútbol, pero ahora para nosotras que estamos empezando con un trabajo, intentando trazar una línea profesional con esta falta de respeto es un poco complejo”.

Por último, terminó sus declaraciones con una reflexión sobre el estado del fútbol femenino y de cómo necesita un mayor respeto. ya sea para las jugadoras, entrenadoras y todo el equipo que se encarga de la enorme logística para sacar adelante una selección.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20?

El Campeonato Sudamericano Femenino sub-20 se disputa en el estadio Alberto Spencer, de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, y repartirá cuatro billetes para el Mundial FIFA de la categoría, a disputarse este año en Colombia. En estos momentos se encuentra en su etapa decisiva, el hexagonal final, donde se enfrentan seis selecciones en busca del Mundial de la categoría. A continuación, conoce cómo va la tabla de posiciones de la ronda final del torneo.