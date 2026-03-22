El fútbol peruano hoy tiene en la Liga 1 Te Apuesto a su certamen profesional más importante, y donde Alianza Lima viene destacando como líder del Torneo Apertura 2026. Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, los ‘íntimos’ son líderes por diferencia de goles, y al término de la fecha 8 goza del favoritismo para llevarse la primera etapa siendo el equipo menos vencido. A propósito de actualidad relacionada a uno de los clubes más populares del país, hoy llaman la atención las declaraciones brindadas por parte del entrenador argentino, y tras el triunfo conseguido ante Juan Pablo II luego que decidiera descartar la oferta recibida de parte de San Lorenzo.

PABLO GUEDE BRINDA LA RAZÓN POR LA CUAL DECIDIÓ RECHAZAR LA OFERTA DE SAN LORENZO Y QUEDARSE COMO DT DE ALIANZA LIMA

Durante varios días se convirtió en el tema de conversación para medios deportivos a nivel nacional, y es que desde Argentina prácticamente aseguraban que Pablo Guede había aceptado la oferta de San Lorenzo, y por ende dejaría tienda ‘íntima’ apenas iniciada la temporada 2026.

Con 8 fechas disputadas del Apertura 2026, y Alianza Lima siendo líder absoluto por diferencia de goles, la noticia entorno a la salida del DT argentino para vestirse de ‘Cuervo, ahora trasciende tras desmentirse públicamente, y conocer mediante rueda de prensa, las razones que lo hicieron quedarse.

Según lo revelado por el propio Pablo Guede, y tras el triunfo logrado ante Juan Pablo II, la decisión de permanecer como entrenador del cuadro victoriano ha radicado en el tremendo "compromiso mutuo con los jugadores“.

“Cada partido que jugamos se ve la simbiosis con la gente, creo que cada vez les estamos dando más cosas para que ellos estén contentos”, prosiguió expresando el DT aliancista de 51 años, y entorno a propuesta de San Lorenzo que terminó rechazando por los motivos expuestos.

Asimismo, y como parte de las razones detrás de su continuidad, Pablo Guede manifiesta que la decisión también se hizo efectiva debido a la “relación y lo que me bancaron en la dirección deportiva, y porque la directiva que está atrás de esto es fundamental para que podamos cumplir el objetivo que tenemos en mente desde el primer día que llegué”.

Resulta importante destacar, que dichas declaraciones y la determinación como tal para terminar respetando el contrato firmado con Alianza Lima, llegan en el mejor momento ‘íntimo’ de la temporada 2026, y más aún recordando las críticas dirigidas hacia estilo de juego, sumado a traspié continental perdiendo serie ante 2 de Mayo de Paraguay.

¿CUÁNDO Y CONTRA QUIÉN VUELVE A JUGAR AIANZA LIMA CON PABLO GUEDE COMO DT?

Bajo el liderazgo de Pablo Guede, Alianza Lima ha conseguido ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Te Apuesto, y manteniendo un invicto que buscará consolidar midiendo fuerzas contra Universitario.

Tras las jornadas de fecha FIFA, los dirigidos por el estratega argentino de 51 años visitarán el Estadio Monumental con la mira puesta en ampliar ventaja obtenida, y sostener el liderato alcanzado superando a Chankas CYC que ocupa el segundo lugar.

De acuerdo a la programación dada a conocer oficialmente, la fecha 9 del Apertura 2026 de la Liga 1 Te Apuesto, contará con la celebración del ‘Clásico’ del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, y desde las 8 p.m. del sábado 4 de abril.

Tras este apasionante duelo protagonizado por los clubes más representativos e importantes del país, los de Pablo Guede viajarán a la altura de Tarma para enfrentarse a ADT, y luego serán locales ante Cusco FC.