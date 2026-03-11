Por Kenyi Peña Andrade

Alianza Lima venció 3-1 a Melgar y se consolidó como el único líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los goles blanquiazules llegaron a través de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, mientras que los arequipeños descontaron con el tanto de Jhonny Vidales. Y, en este contexto, Juan Reynoso, técnico de la visita, se llevó el foco de la atención tras realizar polémicos gestos al retirarse de la cancha del estadio Alejandro Villanueva. A propósito de ello, Giancarlo Granda, periodista deportivo conocido por sus controversiales opiniones, reaccionó a lo hecho por el popular ‘Cabezón’, quien se fue insultado y abucheado por el público del histórico escenario victoriano, que como cada jornada lució como un lleno espectacular, pese a que el duelo se jugó un día de semana. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales y ha provocado todo tipo de posturas.