Alianza Lima venció 3-1 a Melgar y se consolidó como el único líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los goles blanquiazules llegaron a través de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, mientras que los arequipeños descontaron con el tanto de Jhonny Vidales. Y, en este contexto, Juan Reynoso, técnico de la visita, se llevó el foco de la atención tras realizar polémicos gestos al retirarse de la cancha del estadio Alejandro Villanueva. A propósito de ello, Giancarlo Granda, periodista deportivo conocido por sus controversiales opiniones, reaccionó a lo hecho por el popular ‘Cabezón’, quien se fue insultado y abucheado por el público del histórico escenario victoriano, que como cada jornada lució como un lleno espectacular, pese a que el duelo se jugó un día de semana. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales y ha provocado todo tipo de posturas.

La reacción de Giancarlo Granda al gesto de Juan Reynoso que encendió las redes: “Pensé que era por los 2 puntos que hizo con la selección”

“Cuando se fue Reynoso del estadio y hizo el dos, ¿a qué se refería? ¿A los puntos que había hecho con la selección o a qué? Pregunto”, dijo el ‘Flaco’ en Nacional Deportes, generando la reacción en redes sociales. Recordemos que el entrenador no tuvo un buen pasar como estratega de la selección peruana en las Eliminatorias.

“Tenía mis dudas, no sabía si era por los dos puntos que hizo con la selección, por los dos remates al arco que tuvimos durante la Eliminatoria. Pensé por los goles, pero no habíamos hecho uno (fue con Yoshimar Yotún), o por los dos millones que cobró cuando se fue de la selección. O sea, tenía muchas dudas en verdad”, agregó Granda.

Por último, el comunicador indicó que de cierta manera comprende la reacción de Reynoso. "También entiendo. La gente te grita de todo y él contesta”.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre sus gestos?

En conferencia de prensa, Juan Reynoso explicó a qué se debieron sus gestos. “No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Creo que todos merecemos respeto, y si te insultan, corres el riesgo de que te responda. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, me tiene sin cuidado”.

“Yo no hice ningún gesto obsceno. Y a buen entendedor, pocas palabras, puede que interpreten o malinterpreten las situaciones, pero si ven lo que yo dije, cada quien sacará sus conclusiones”, añadió el exUniversitario.

Asimismo, el exdefensor de Cruz Azul explicó cómo fue su historia con Alianza Lima en su época de jugador. “Las leyendas urbanas que se hacen son increíbles. Yo nunca no quise venir. Había un par de técnicos que, por temor a la hinchada, no me dejaron venir. Es distinto. Pero esta es mi casa, yo vine aquí a los 12 años. Mucha gente no lo recuerda, pero vine y me dijeron ‘eres bienvenido acá, eres muy respetado y reconocido aquí’. Yo llegué aquí como el Chavo del 8, con un bolsito, y después hice una carrera importante afuera y aquí, hoy de técnico”.

Programación de fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 13 de marzo

- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

Sábado 14 de marzo

- Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

- Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

- Universitario de Deportes vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play)

Domingo 15 de marzo

- Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)