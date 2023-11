Universitario de Deportes se consagró como el gran campeón de la Liga 1 2023. Luego de una sequía de nueve años, el equipo merengue venció a Alianza Lima en la gran final del torneo local y obtuvo el tan ansiado título nacional. Y, en este gran logro, sin duda alguna, el gran responsable fue Jorge Fossati, técnico de la ‘U’. Lamentablemente, este presente de felicidad que vive el uruguayo fue empañado tras pasar un momento incómodo en las calles de Lima.

La reacción de Jorge Fossati tras ser llamado “gallina” mientras paseaba por Lima

Por medio de un video que se ha hecho viral en las últimas horas, se pudo observar al técnico crema vivir un mal rato mientras paseaba en Lima con su esposa. Aparentemente un extraño lo habría insultado llamándolo gallina, lo cual habría provocado la reacción y la molestia del estratega uruguayo.

“¿Sabes qué pasa? Me dijeron ‘gallina’. Entonces, le digo: ‘Dime gallina en la cara’ y se cag**** todo. Gallina es una mie***”, dijo Fossati en este video que ya se volvió viral en redes sociales.

¿Jorge Fossati pidió a Yoshimar Yotún como refuerzo para la temporada 2024? Esto dijo el técnico de Universitario

Sobre la posible llegada de Yoshimar Yotún a la ‘U’, Fossati dio su opinión en entrevista con RPP: “Por ahora, estamos en el análisis interno. Jean (Ferrari) no me ha dicho nada al respecto. Soy sincero, nos reunimos con él hace diez minutos, pero hablamos de otros temas y no de futbolistas”.

Asimismo, el charrúa se refirió a la obtención de la estrella 27. “El título tuvo cosas especiales. Parece que los astros se alinearon y, para los creyentes, Dios metió la mano. Nos impusimos a un gran rival. Ganar el título en la cancha del rival, con una victoria, no es cosa de todos los días. Es una maravilla”.

¿Cómo felicitó Google a Universitario por ser campeón de la Liga 1 2023?

Al día siguiente de la consagración en Matute, Google decidió homenajear a la ‘U’ de una manera particular. Cada vez que escribías el nombre de la institución en el famoso buscador, generando la sorpresa del caso, aparecía una animación de fuegos artificiales. Esto, sin duda, provocó la alegría de los hinchas merengues, pues no se esperaban tremendo detalle.

“¡Felicitaciones @Universitario por un nuevo título! Pueblo crema, ¿ya vieron la sorpresa en el Buscador de Google?”, fue el tuit que publicó la cuenta de Google en Twitter. El club de Ate, por su parte, le respondió de la siguiente manera: “Muchas gracias @GooglePeru por este homenaje al club más grande del Perú”.

¿Cómo fue campeón Universitario en la final de la Liga 1 ante Alianza Lima?

Los merengues fueron muy superiores en los dos partidos que se jugaron para definir al campeón de la Liga 1 2023. En un estadio Monumental repleto de gente, los dirigidos por Jorge Fossati empezaron ganando con gol de Alex Valera de penal. Sin embargo, ya sobre el final del duelo, los blanquiazules aprovecharon lo mal parado que se encontraban los cremas y, tras un formidable contragolpe, Gabriel Costa marcó el 1-1.

De cara al partido de vuelta, jugado en el estadio Alejandro Villanueva, los comandados por Piero Quispe en la cancha mantuvieron la supremacía futbolística desde el comienzo, tanto así que Edison Flores rompió la paridad rápidamente apenas a los tres minutos. Luego, cuando el reloj marcaba el minuto 82, Horacio Calcaterra sacó un potente remate de larga distancia para sentenciar el 2-0.

