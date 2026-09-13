Por Redacción EC

Universitario de Deportes logró una agónica victoria por 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, en un clásico que parecía terminar igualado hasta los descuentos. El tanto de la victoria llegó tras una confusión entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez y provocó distintas reacciones. Una de las más llamativas fue la de Leao Butrón, exarquero blanquiazul, quien vivió desde un programa digital los segundos finales y el desenlace que dejó a los cremas en lo más alto del Clausura. La escena llamó especialmente la atención por el contraste entre la celebración de los hinchas y compañeros identificados con Universitario y el gesto de Butrón, quien siguió el desenlace con evidente tensión, sorpresa y frustración ante una derrota que se produjo prácticamente sobre el cierre del encuentro.

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