Universitario de Deportes logró una agónica victoria por 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, en un clásico que parecía terminar igualado hasta los descuentos. El tanto de la victoria llegó tras una confusión entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez y provocó distintas reacciones. Una de las más llamativas fue la de Leao Butrón, exarquero blanquiazul, quien vivió desde un programa digital los segundos finales y el desenlace que dejó a los cremas en lo más alto del Clausura. La escena llamó especialmente la atención por el contraste entre la celebración de los hinchas y compañeros identificados con Universitario y el gesto de Butrón, quien siguió el desenlace con evidente tensión, sorpresa y frustración ante una derrota que se produjo prácticamente sobre el cierre del encuentro.

¿CÓMO REACCIONÓ LEAO BUTRÓN AL GOL DE ALZUGARAY?

El exarquero participó en una reciente transmisión del programa “Previa y Reacción” del canal digital ‘A Presión", donde reaccionaba al clásico peruano.

En los minutos finales del encuentro, se le observaba viendo las últimas jugadas muy tranquilo y serio, con los brazos cruzados y concentrado en la pantalla. Pero apenas entró el balón, su actitud cambió por completo. Primero se quedó helado y con mirada fija. Posteriormente se levantó de su asiento y realizaba gestos de incredulidad, mientras sus compañeros, hinchas confesos de la ‘U’, celebraban.

Al final, se recostó en su asiento con cara de amargura, negando con la cabeza y lamentando la pésima jugada que tiró por la borda el empate en los descuentos.

Que risa!!!! Orejuela me representa. pic.twitter.com/TzIY48DIWZ — Elizabeth AYE (@Elicrema) September 13, 2026

¿CÓMO SE GESTÓ EL AGÓNICO TRIUNFO DE UNIVERSITARIO EN MATUTE?

El partido estuvo lleno de roces y faltas, con un arbitraje muy discutido de Micke Palomino.

La apertura del marcador llegó tempranamente a los 16 minutos por intermedio de Álex Valera, quien aprovechó una falla en el bloque defensivo local tras una asistencia previa. Pese a que los merengues desperdiciaron ocasiones para sentenciar el encuentro en la etapa inicial, los blanquiazules reaccionaron en el complemento y nivelaron las acciones a los 77 minutos gracias a un tanto de Federico Girotti validado mediante el VAR.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba los 97 minutos y los dos equipos parecían conformarse con repartir unidades, una confusión fatal en el área chica entre el guardameta Alejandro Duarte y el zaguero Gianfranco Chávez dejó la pelota a merced del argentino Lisandro Alzugaray, quien definió con precisión para decretar el definitivo 1-2 que colocó a los cremas en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura 2026.

¿QUÉ DIJO PABLO GUEDE SOBRE EL ERROR DE DUARTE?

Luego de la derrota, las críticas de los aficionados apuntaron directamente contra Alejandro Duarte por el error que permitió el segundo gol. Incluso algunos seguidores pidieron que el arquero deje de ser considerado para los siguientes partidos. Pese a ello, el DT de Alianza Lima, Pablo Guede, dejó claro que mantiene su confianza en el guardameta y descartó que el error vaya a modificar su respaldo.

“Hay cero (preocupación). Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Te equivocas, te levantas, te vuelves a equivocar y te vuelves a levantar. El problemas es cuando no te levantas. No me preocupa”, afirmó el entrenador.

Cabe recordar que Duarte mantiene un vínculo de largo plazo con la institución victoriana, pues su contrato con Alianza Lima se encuentra vigente hasta el final de la temporada 2028.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR ALIANZA?

El cuadro íntimo tendrá una oportunidad para recuperarse de la caída, pues enfrentará a ADT por la décima jornada del Clausura. El compromiso está programado para el viernes 17 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva. Universitario celebrará un triunfo que lo mantiene en la parte alta y alimenta su objetivo de conquistar el certamen corto para buscar una eventual definición ante Alianza Lima.

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