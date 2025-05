André Carrillo acaparó la atención en el más reciente episodio del programa ‘La Fe de Cuto’, conducido por el exfutbolista y referente de Universitario, Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Durante la entrevista, la popular ‘Culebra’ fue consultado sobre cuál considera su club de toda la vida, una pregunta que no pasó desapercibida entre los hinchas de Alianza Lima. Su respuesta, sorprendentemente, fue Al Hilal, club árabe en el que fue figura durante muchos años. Sobre ello opinó Peter Arévalo, polémico periodista deportivo.

Carrillo es un futbolista estrechamente vinculado a Alianza Lima, club en el que se formó desde las divisiones menores y con el que debutó profesionalmente. Por ello, su respuesta en el programa causó sorpresa incluso entre los propios hinchas blanquiazules, quienes no esperaban una declaración que rompiera con lo que muchos consideraban una lealtad futbolística inquebrantable.

“El equipo de mis amores es Al Hilal”, dijo Carrillo sin dudar. La reacción del conductor no se hizo esperar. Visiblemente sorprendido, Guadalupe intentó que Carrillo reconsiderara su respuesta, apelando a sus raíces aliancistas.

Sin embargo, el extremo de la selección peruana se mantuvo firme en su postura y, para sorpresa de muchos, no descartó la posibilidad de vestir en un futuro la camiseta de la ‘U’. Sus palabras encendieron aún más el debate entre los aficionados.

“La puerta a la crema está abierta, de acá más tarde uno nunca sabe”, dijo sonriendo el exBenfica.

¿Cómo reaccionó Mr Peet a lo dicho por Carrillo?

Son por estas declaraciones que el popular Mr Peet decidió salir al frente para expresar su postura. El comunicador prefirió no prestarle mayor interés.

“Bueno, Carrillo puede hacer con su vida lo que se le dé la gana. Si quiere que se vaya, acaso voy a llorar. Si Carrillo se va a la ‘U’ porque Ferrari lo llamó, que se vaya. Yo soy hincha de la institución, no de los jugadores. Carrillo ya es un exjugador de Alianza, hace bastante tiempo se fue e hizo su vida en el extranjero”, dijo Arévalo en ‘A Presión’.

“Si él dice que podría irse a ‘U’, puede irse a donde quiera. No es César Cueto, Teófilo Cubillas, ‘Cholo’ Sotil, José Velásquez... Si Luisito Escobar se hubiese ido a la U, me pongo a llorar. No estoy menospreciando, Carrillo es crack, pero no está en la categoría de ellos. Si Carrillo dice que, como profesional, puede irse a la U, no voy a ponerme a llorar”, agregó.

Peter Arévalo es conocido por sus polémicas opiniones. (Foto: Jesús Saucedo)

Cómo fue la carrera de André Carrillo

André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos más destacados de la última generación. Formado en las divisiones menores de Alianza Lima, debutó profesionalmente con el club blanquiazul en 2009, mostrando desde sus primeros partidos una notable velocidad y capacidad de desborde por las bandas.

Su proyección lo llevó rápidamente al fútbol europeo, fichando en 2011 por el Sporting de Lisboa. En el fútbol portugués consolidó su carrera, sumando títulos locales y experiencia internacional, antes de pasar por el Benfica y luego probar suerte en ligas como la inglesa —con el Watford— y la saudí, donde jugó con el Al-Hilal y logró múltiples campeonatos. Actualmente milita con éxito en Corinthians de Brasil.

Además de su trayectoria en clubes, Carrillo ha tenido un papel clave en la selección peruana. Debutó con la Blanquirroja en 2011 y desde entonces ha sido una pieza constante en las convocatorias, participando en las Copas América y en la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, donde fue titular y marcó un gol ante Australia. Su velocidad, experiencia internacional y versatilidad ofensiva lo han convertido en uno de los referentes del equipo nacional en la última década.