Este sábado 28 de septiembre, Alianza Lima empató 1 a 1 ante Melgar por la fecha 13 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El estadio Alejandro Villanueva tuvo la presencia de miles de hinchas que llegaron para alentar a su equipo; sin embargo, el punto obtenido contra el conjunto arequipeño complica las aspiraciones de los íntimos por ganar la última parte del campeonato peruano. Asimismo, uno de los jugadores que fueron cuestionados por su desempeño en el campo fue Paolo Guerrero, quien tuvo una inesperada reacción cuando fue sustituido.

Es importante mencionar que el equipo de Mariano Soso llegó a este encuentro muy motivado debido a la contundente victoria por 3-0 sobre Sport Boys en el Estadio Nacional, por lo que estuvo a un punto del líder de la tabla de posiciones: Universitario de Deportes. Mientras que el conjunto Dominó igualó sin goles ante el Atlético Grau, por lo que buscaba sacar un buen resultado en Matute para seguir peleando por los primeros lugares. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ PAOLO GUERRERO TRAS SER CAMBIADO ANTE MELGAR?

Alianza Lima obtuvo un punto que lo complica en sus aspiraciones por ganar el Torneo Clausura 2024, luego del empate 1 a 1 frente a Melgar. El encargado de marcar el primer gol fue Jean Pierre Archimbaud a los 31 minutos que vino de un buen juego colectivo. Durante el segundo tiempo, los blanquiazules trataron de mostrar un juego más ofensivo y apareció el empate a los 53 minutos gracias a Jhamir D’Arrigo.

Por su parte, Paolo Guerrero buscaba marcar su segundo gol, pero debido a su poca participación en el duelo el técnico Mariano Soso decidió cambiarlo al minuto 64 del segundo tiempo. Esto generó que el ‘Depredador’ muestre su molestia e incluso llegue hasta patear las sillas del banco de los suplentes, siendo captado por las cámaras de L1Max.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO CLAUSURA 2024?

Tras enfrentar a Melgar en Matute, ahora Alianza Lima debe prepararse para jugar su siguiente partido por la fecha 14 del Torneo Clausura. En esta oportunidad jugará contra UTC de Cajamarca el próximo viernes 18 de octubre. A continuación, te presentamos los horarios por países para que no te pierdas de este encuentro que va llegando a la recta final:

2:00 p.m. | México

3:00 p.m. | Perú, Ecuador, Colombia

4:00 p.m. | Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile

5:00 p.m. | Argentina, Uruguay, Brasil

¿QUÉ DIJO REIMOND MANCO SOBRE EL BUEN MOMENTO DE PAOLO GUERRERO?

“A mí me parece extraordinario que Paolo Guerrero esté jugando, es un referente, Paolo no tiene que demostrarle nada a nadie, es alguien que está recuperando su fútbol. No sé si llegue a tener el mismo nivel que tuvo en un primer momento, pero en un buen nivel puede servirle mucho a Alianza, pero todavía no ha llegado a ese momento”, empezó diciendo Manco en “Fuera del sistema”.

Luego, Reimond añadió: “Eso (sobre decir ‘figura’) creo que es parte de la cultura, somos un país sensacionalista, pero (la gente) no es consecuente con lo que dice. Yo también he escuchado a la hora que comentan los partidos, hay gente que dice que es la figura del partido, es extraordinario, pero dos días antes lo estaban matando. Entonces, no son consecuentes con lo que dicen. Cuando me refiero al ‘matar’ es que decían que no estaba en forma, no estaba por 90 minutos ni para la selección peruana, después a los dos días hace un gol y ya lo están pidiendo a la selección, entonces no son consecuentes con lo que dicen”.

FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO CLAUSURA 2024

Fecha 14

Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Universitario vs. ADT

Cusco FC vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15

Cienciano vs. Alianza Atlético

Melgar vs. UTC

ADT vs. Unión Comercio

Sporting Cristal vs. Universitario

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

vs. Sport Huancayo Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Carlos Mannucci vs. Cusco FC

Los Chankas vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Fecha 16

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. ADT

Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Melgar

Universitario vs. Cienciano

Cusco FC vs. Atlético Grau

César Vallejo vs. Carlos Mannucci

Alianza Atlético vs. Los Chankas

Sport Boys vs. UTC

Fecha 17