Paolo Guerrero jugará en la primera división del fútbol peruano por primera vez en su carrera luego de anunciarse su contratación por el Club Deportivo Universidad César Vallejo. Aunque muchos pensaban que si jugaba en el torneo nacional sería con la camiseta de Alianza Lima, donde jugó en las divisiones menores, finalmente se decidió por la institución poeta.

La noticia de la incorporación del ‘Depredador’ al conjunto de Trujillo generó revuelo en todo el país, donde muchos utilizaron sus redes sociales para felicitar al atacante por este nuevo paso que dará en su carrera, mientras que otros criticaron su decisión de enrolarse a UCV, un equipo que calificaron como “sin historia”.

Ante los malos cuestionamientos por su reciente elección, el máximo goleador de la selección peruana no se quedó callado y respondió a algunos usuarios a través de las redes sociales.

¿CÓMO RESPONDIÓ GUERRERO A LAS CRÍTICAS DE SU FICHAJE POR UCV?

En una publicación de una de las marcas que auspicia al atacante peruano, un cibernauta le hizo recordar las declaraciones que brindó en 2023, cuando cuestionó el nivel del torneo peruano, y minimizó su figura en la historia de Alianza Lima. “Jajaja, ¿no qué estabas aún para ligas competitivas? Y vas a Vallejo, por eso no eres nada en Alianza”, comentó el usuario.

La respuesta del ‘Depredador’ no se hizo esperar, en el cual indicó que no quiso jugar en otro país, pues se sabe que tenía ofertas del extranjero. “Sí, porque yo no quise mi amigo, no te confundas. Yo no quise ir, ¿ok? No te equivoques, amigazo”, replicó.

Posteriormente, según recoge Infobae, otro internauta criticó su decisión de ir a un equipo sin historia, indicado que seguramente pensó en el tema económico. “Jajaja, ¿a la Vallejo, Paolo? ¿Es en serio, a un equipo sin hinchada, sin historia? Solo te vas por la plata”, se lee en el comentario.

En esta oportunidad, el jugador peruano simplemente atinó a restarle importancia al comentario. “Hermano, con todo el respeto que te mereces, hablen lo que hablen y digan lo que digan, tú ya sabes lo que sigue... Así que para adelante. Bendiciones”, manifestó.

¿QUÉ SE SABE DE LA LLEGADA DE PAOLO GUERRERO A CÉSAR VALLEJO?

Con 40 años de edad, una exitosa carrera en el exterior y como máximo goleador de la selección peruana, así llega el ‘Depredador’ al conjunto ‘poeta’, y de esta manera se pone fin a la incertidumbre que rodeaba el futuro del goleador.

Tras firmar con César Vallejo, Guerrero vivirá su primera experiencia en el fútbol peruano. Como se sabe, viajó a Alemania para sumarse al Bayern Múnich cuando jugaba en las menores de Alianza Lima sin partidos en primera división.

Roberto Mosquera, entrenador del club trujillano, mencionó con anterioridad que la llegada del atacante potenciaría a su plantilla. “Es un gran delantero, gran persona y estamos seguros de cómo nos ayudaría a nivel institucional. Todo el Perú sabe lo que significa Paolo Guerrero”, indicó.

Previamente, Guerrero desechó ofertas de Chile, Paraguay e incluso Brasil, ya que sus propuestas no llenaron sus expectativas; pero la de Vallejo “lo dejó pensando”, como mencionaron personas de su entorno al diario El Comercio.

Al ‘9′ histórico de la Bicolor no solo le han ofrecido dos años de contrato siendo el mejor pagado de la Liga 1 Te Apuesto, sino también un proyecto deportivo para cuando se retire. En este sentido, se espera que sea imagen del club, el estandarte, la bandera.