La caída de Alianza Lima ante Sporting Cristal en Matute, tras desperdiciar una ventaja de dos goles y perder luego en penales, dejó al club relegado al cupo “Perú 4” y obligado a iniciar la Copa Libertadores 2026 desde la fase previa. El golpe deportivo sacudió a la hinchada y dejó un ambiente tenso en el club.

En medio de ese escenario crítico, la atención se centró en Hernán Barcos, quien disputó su último partido con la camiseta blanquiazul, pero a que no estaba en las mejores condiciones según su entorno. La encargada de revelar esa situación fue su esposa, Giuli Cunha, quien señaló que el atacante afrontaba molestias. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ REVELÓ GIULI CUNHA SOBRE EL ESTADO FÍSICO DE HERNÁN BARCOS?

Cunha sorprendió a la afición al asegurar que Barcos jugó el duelo ante Sporting Cristal en condiciones físicas muy complicadas. Según compartió en un post donde respondía a un hincha blanquiazul, el delantero argentino “entró con fiebre, dolores en el cuerpo”, pero aun así decidió participar en un encuentro clave para Alianza.

La esposa del jugador remarcó que él no quiso exponer su situación para no generar distracciones en un momento decisivo. “Jamás se hizo víctima”, indicó, antes de añadir que su intención siempre fue ayudar al equipo sin buscar excusas ni justificar su rendimiento.

También mencionó que el atacante arrastraba dificultades personales que prefirió mantener en privado, señalando que tenía “en la cabeza millones de problemas”.

Finalmente, agradeció a quienes le mostraron apoyo: “Gracias eternas por el cariño y reconocimiento hacia Hernán”.

(Foto: @giulicunha)

¿QUÉ PUBLICACIÓN DE GIULI CUNHA GENERÓ UNA POLÉMICA INMEDIATA?

Tras el final del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, Cunha publicó un selfie junto al texto “la argolla más linda”, una frase que muchos interpretaron como una crítica indirecta a situaciones internas en el club que habrían influido en la salida del ‘Pirata’. Como la publicación apareció cuando la eliminación todavía estaba fresca, esto intensificó las reacciones de muchos hinchas.

Ante la avalancha de comentarios, decidió eliminar el post horas después para evitar crear más polémica. Aun así, la frase siguió circulando y sumó un capítulo más al tenso ambiente post eliminación.

(Foto: @giulicunha)

¿CÓMO TERMINA EL 2025 HERNÁN BARCOS Y QUÉ PLANES TIENE PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Este año disputó 46 partidos entre la Liga 1 y torneos internacionales, registrando 15 goles y cinco asistencias, cifras que evidencian su vigencia pese a sus 41 años. Se convirtió en una de las figuras más influyentes del club en los últimos años, tanto por sus goles como por su liderazgo dentro del plantel.

De cara al futuro y con su salida de Alianza Lima prácticamente definida, se sabe que Sport Boys y Albion FC han mostrado interés en ficharlo, aunque su prioridad sería continuar en el fútbol peruano y mantenerse cerca de la capital.

Hernán Barcos. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

¿QUÉ PASÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL?

Sporting Cristal venció por penales a Alianza Lima el pasado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva y aseguró su pase a la final del play-off de la Liga 1, mientras que los íntimos quedaron relegados al cupo “Perú 4” para la Copa Libertadores 2026. El duelo terminó 3-3 en los 90 minutos tras un desarrollo vibrante, con constantes cambios en el marcador y emociones hasta el último segundo.

Alianza arrancó con agresividad y se adelantó rápidamente, pero Cristal reaccionó de inmediato. Martín Távara abrió el marcador a los 7 minutos desde el punto penal; luego, Paolo Guerrero y un doblete de Eryc Castillo dieron vuelta al marcador para que los blanquiazules se fueran al descanso 3-1. En la recta final del encuentro, Távara apareció nuevamente para anotar a los 82′ y 90′+1, llevando el partido a la definición desde los doce pasos.

En la tanda, Cristal se impuso 5-4 con anotaciones de Pacheco, Pasquini, Ávila, Benavente y el propio Távara, mientras que el arquero Diego Enríquez se convirtió en figura al atajar el tiro de Sergio Peña. Por Alianza marcaron Barcos, Lavandeira, Trauco y Castillo.

