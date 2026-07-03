Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. Sin embargo, diversos medios deportivos y aficionados ya comienzan a preguntarse cuál será la próxima sede de la Copa del Mundo, una edición que será histórica al conmemorarse los 100 años desde que inicio el Mundial. Frente a ello, la FIFA reveló los países que conformarán la organización del torneo y el posible número de selecciones participantes, lo cual ha llamado la atención de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.