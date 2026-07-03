El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. Sin embargo, diversos medios deportivos y aficionados ya comienzan a preguntarse cuál será la próxima sede de la Copa del Mundo, una edición que será histórica al conmemorarse los 100 años desde que inicio el Mundial. Frente a ello, la FIFA reveló los países que conformarán la organización del torneo y el posible número de selecciones participantes, lo cual ha llamado la atención de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

A pocos días de que concluya el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Tras el inicio de la Copa Mundial 2026, el pasado 11 de junio, muchos hinchas se mantienen a la expectativa por el desempeño de sus selecciones en busca del ansiado trofeo. Por ello, siguiendo el cronograma de la FIFA, la final del torneo está programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado al oeste de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), con una capacidad aproximada de 82 500 espectadores.

Asimismo, es importante mencionar que, este estadio multiusos, fue inaugurado en 2010 y es la sede de los New York Giants y los New York Jets. Además de albergar importantes eventos deportivos internacionales como, por ejemplo, fue el escenario de la final de la Copa América Centenario, donde la Selección de Chile se impuso a la Selección de Argentina en la tanda de penales, en una noche marcada por la presencia de Lionel Messi, conforme comparte TyC.