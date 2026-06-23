La sorprendente reacción de Speed ante el penal fallado de Lionel Messi ante Austria en el Mundial 2026: la acción se volvió viral | Composición EC: YouTube / EFE
La sorprendente reacción de Speed ante el penal fallado de Lionel Messi ante Austria en el Mundial 2026: la acción se volvió viral | Composición EC: YouTube / EFE
Por Redacción EC

El Mundial 2026 continúa dejando momentos que trascienden el terreno de juego y se convierten en tendencia en las redes sociales. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante el encuentro entre Argentina y Austria, cuando Lionel Messi desperdició un penal en los primeros minutos del compromiso. Sin embargo, el foco no solo se centró en la inesperada acción del capitán argentino, sino también en la efusiva reacción del popular creador de contenido Speed, cuya celebración dio la vuelta al mundo y desató todo tipo de comentarios entre aficionados del fútbol. A continuación te contamos cómo fue el comportamiento del influencer, además de contarte cómo terminó la histórica noche del astro argentino, quien volvió a escribir una página memorable en la máxima cita del fútbol.

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