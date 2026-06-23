El Mundial 2026 continúa dejando momentos que trascienden el terreno de juego y se convierten en tendencia en las redes sociales. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante el encuentro entre Argentina y Austria, cuando Lionel Messi desperdició un penal en los primeros minutos del compromiso. Sin embargo, el foco no solo se centró en la inesperada acción del capitán argentino, sino también en la efusiva reacción del popular creador de contenido Speed, cuya celebración dio la vuelta al mundo y desató todo tipo de comentarios entre aficionados del fútbol. A continuación te contamos cómo fue el comportamiento del influencer, además de contarte cómo terminó la histórica noche del astro argentino, quien volvió a escribir una página memorable en la máxima cita del fútbol.

¿CÓMO REACCIONÓ SPEED AL PENAL FALLADO DE LIONEL MESSI?

El influencer estadounidense, reconocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo, asistió al partido con una camiseta de Austria para respaldar al conjunto europeo. Cuando Messi envió el disparo fuera del arco desde los doce pasos, Speed explotó de emoción como si su selección hubiera anotado un gol decisivo. Sus gestos, saltos y celebración quedaron registrados por las cámaras y rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada mundialista.

🚨| BREAKING: SPEED REACTS TO MESSI MISSING THE PENALTY AGAINST AUSTRIA 🤯😭😭 pic.twitter.com/nNt4qyJJA1 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 22, 2026

¿CÓMO FUE EL PENAL FALLADO DE MESSI ANTE AUSTRIA?

La oportunidad llegó luego de que el árbitro sancionara la pena máxima tras revisar una acción en el VAR, donde Lautaro Martínez fue derribado dentro del área. Messi intentó colocar el balón junto al poste izquierdo para evitar la intervención del arquero Alexander Schlager, quien esperó hasta el último instante sin lanzarse antes de tiempo. Sin embargo, el intento del capitán argentino terminó desviándose por muy poco, privándolo de abrir el marcador y de alcanzar en ese momento un nuevo registro histórico en las Copas del Mundo.

¿CÓMO RESPONDIÓ LIONEL MESSI DESPUÉS DE SU ERROR?

Lejos de quedar afectado por el fallo, el capitán de la Albiceleste mostró su capacidad de reacción. Antes del descanso culminó una brillante jugada colectiva para marcar el primer gol argentino y luego, en el tiempo añadido del segundo tiempo, volvió a aparecer dentro del área para empujar el balón tras un rebote y sentenciar la victoria por 2-0. Su doblete no solo permitió asegurar los tres puntos para Argentina, sino que además le otorgó un nuevo récord en la historia de los Mundiales, confirmando una vez más su influencia decisiva en los momentos más importantes de la competición.

¿QUÉ RÉCORD HISTÓRICO CONSIGUIÓ LIONEL MESSI ANTE AUSTRIA?

Con los dos tantos convertidos frente a Austria, Messi alcanzó las 18 anotaciones en Copas del Mundo y quedó como el máximo goleador histórico del torneo, superando la marca que compartía con Miroslav Klose. Además, enlazó seis partidos consecutivos marcando en la competición, un logro conseguido anteriormente únicamente por Just Fontaine y Jairzinho. A sus casi 39 años, el delantero argentino continúa ampliando su legado y demostrando que sigue siendo una de las máximas figuras del fútbol mundial.

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