Tras su paso por Cusco FC, finalmente Christopher Olivares aceptó la propuesta de Universitario para convertirse en el ‘hombre gol’ del Centenario, sin embargo los escasos minutos disputados con camiseta ‘merengue’ han generado que empiece a especularse con una posible partida. A propósito de no ser tomado en cuenta por Fabián Bustos, el delantero de 25 años recién cumplidos fue abordado por la prensa mientras recorría las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez previo al cotejo vs Unión Comercio, y tuvo sorpresiva reacción ante pregunta que en principio no llegó a entender, pero terminó contestando con tranquilidad. Conoce qué dijo, cómo reaccionó luego de escuchar a periodista, y cuál es su expectativa a futuro.

CÓMO REACCIONÓ CHRISTOPHER OLIVARES ANTE INSÓLITA PREGUNTA DE PERIODISTA PREVIO AL UNIÓN COMERCIO VS UNIVERSITARIO

Terminaba el 2023, y Universitario sorprendía oficializando la contratación de Christopher Olivares, el ex Sporting Cristal que llegaba procedente de Cusco FC aún teniendo como DT a Jorge Fossati, pero iniciado el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, Fabián Bustos tomaría las riendas optando por Dorregaray.

A partir de entonces, el popular ‘Zancudito, hijo de Percy, no ha sumado muchos minutos con camiseta crema, y solo ha reemplazado al argentino y Alex Valera en las veces que fue requerido, así como en Moyobamba ante Unión Comercio, y por ese motivo estaría buscando nuevas oportunidades previo al inicio del Clausura.

Sin embargo, y mientras caminaba por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez rumbo a la capital de la región de San Martín para afrontar la fecha 12 del Apertura 2024, Christopher Olivares contestó muy amablemente a un periodista de ATV Deportes que le preguntaba “¿Cómo resumirías el momento que estás viviendo?”.

“Con paciencia, todo va a llegar”, respondió el delantero de Universitario descartando de cierta forma que tenga pensado marcharse, y no respetar su contrato vigente hasta fines de 2025.

Asimismo, expresó que confía en las oportunidades que pueda recibir con mayor frecuencia por parte de Fabián Bustos, ya que “Dios mediante todo llega”.

“(Hay) que trabajar más de lo debido”, puntualiza Christopher Olivares haciendo hincapié en la paciencia como virtud primordial para tratar de superar el mal presente como delantero de Universitario que es utilizado como recambio.

¿CUÁNDO Y CÓMO FUE QUE CHRISTOPHER OLIVARES CONFESÓ SER HINCHA DE UNIVERSITARIO?

El club campeón de la Liga 1 2023 vuelve a ser noticia, pero esta vez no por algún logro deportivo, sino más bien por anunciar oficialmente la contratación de un Christopher Olivares procedente de Cusco FC, quien como dato revelador, hace varios años admitió que Universitario era su equipo favorito.

Con apenas 14 años, el delantero peruano que jugó por Deportivo Municipal durante el primer semestre, era considerado como una de las joyas de la cantera del Esther Grande de Bentín (EGB), y por tal motivo reconocido por medios como La Nueve, espacio de difusión sobre fútbol formativo en el Perú, que lo entrevistó a inicios de 2014.

Durante dicho diálogo llevado a cabo cuando fue goleador de la categoría 99 en la Copa Federación, Christopher Olivares respondió a una pregunta referente al hinchaje que tenía tanto por un equipo peruano como uno del extranjero, y la respuesta reveló que desde pequeño simpatizaba por Universitario, y del exterior le gustaban Barcelona y Liverpool.

Tras brindar esta declaración que hoy genera expectativa en el hincha merengue, y que sorprende por el periodo que tuvo en Sporting Cristal, el popular ‘Zancudito’ fue consultado de manera inmediata sobre la posibilidad que en un futuro pueda vestirse de crema y granate.

CHRISTOPHER OLIVARES: QUÉ DIJO EN AQUEL MOMENTO SOBRE LA POSIBILIDAD DE JUGAR POR UNIVERSITARIO EN UN FUTURO

La entrevista concedida por Christopher Olivares para La Nueve en 2014, siguió dejando cosas interesantes por analizar, y que hoy tras su confirmada contratación, revisten de mayor importancia debido al admitido hinchaje por Universitario, y también porque desde que tenía 14 años ya avizoraba un futuro en tienda crema.

“Si se da la oportunidad, sí”, respondió el ‘Zancudito’ en aquel entonces acerca de si le agradaría la idea de jugar oficialmente con camiseta merengue, aunque puntualizando en que deseaba un futuro fuera del Perú, remarcando que le gustaría, pero “solo como algo pasajero”.

Finalmente, la gran chance de Christopher Olivares llegará gracias a la confianza que estaría depositando en él Jorge Fossati, DT uruguayo que según los trascendidos, habría solicitado su incorporación de cara a un año que se proyecta muy competitivo para Universitario con Copa Libertadores incluida.

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO DE UNIVERSITARIO SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CHRISTOPHER OLIVARES CON MIRAS A LA TEMPORADA 2024?

A través de las redes sociales que administra oficialmente, Universitario, flamante campeón de la Liga 1, sorprendió a propios y extraños al anunciar formalmente y con fotografías que así lo acreditan junto a Manuel Barreto, la incorporación de Christopher Olivares por un periodo de 2 años, tal y como lo reveló el periodista Gustavo Peralta.

La contratación del ‘Zancudito’ formaría parte del plan que tiene Jorge Fossati por reforzar zonas importantes del plantel con el cual alcanzó la gloria en el fútbol peruano, y se logra luego de un 2023 que inició mucho mejor de lo que terminó en materia de goles para el delantero de 24 años, habiendo anotado 6 con Deportivo Municipal en los primeros meses, y finalmente ninguno en Cusco FC.