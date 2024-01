El exfutbolista y actual administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, reveló un episodio peculiar en su carrera al contar cómo rechazó la oportunidad de convertirse en jugador de Alianza Lima en el año 2006. En la siguiente nota entérate de cómo fue esta peculiar anécdota que vivió el dirigente; además de otros datos relacionados al tema.

CÓMO FUE LA VEZ QUE JEAN FERRARI RECHAZÓ SER JUGADOR DE ALIANZA LIMA

Jean Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, reveló que en 2006 fue contactado por Alianza Lima para ficharlo. Aunque estuvo cerca de concretar el traspaso debido a una oferta tentadora, se arrepintió antes de llegar a un acuerdo con los íntimos.

Gerardo Pelusso, entonces entrenador de Alianza Lima, lo deseaba en el equipo y ofreció un salario significativo para persuadirlo. Sin embargo, Ferrari declinó la propuesta debido a su identificación con Universitario y optó por unirse a Sport Boys por un salario inferior.

A pesar de la diferencia económica, se sintió satisfecho al ayudar a Sport Boys a salvarse del descenso y vencer a Alianza Lima en la última fecha.

“Alianza me hizo una propuesta (2006), el profe Pelusso me invitó a su casa y me dijo que necesitaba un jugador de mis características, y le dije: no profe, no puedo. Él me llamaba, me insistía. Me ofrecieron una cantidad que hace tambalear a cualquiera”, dijo.

“Me vuelve a llamar Pelusso y me dice anda a firmar. Le dije ya, agarro el carro, voy camino a La Victoria y en el camino me llamó el presidente de Boys Miguel Monteverde y me pide que por favor me quede, que no hay plata, pero que los ayude a salvarse del descenso”, agregó.

“En el camino dije: no voy a Alianza, yo soy crema, de garra, de empuje. Me di media vuelta y terminé firmando un contrato en Boys de 2500 dólares mensuales. Cuando le conté a mi mujer no me habló una semana. La diferencia en los montos era una locura”, añadió.

“Terminamos salvando la categoría estando 17 puntos abajo, y en la última fecha le ganamos 2-1 al Alianza de Pelusso en Matute cuando ellos buscaban el título. En el Boys aprendí que en el fútbol todo es posible”, finalizó.

QUIÉN ES JEAN FERRARI

Jean Franco Ferrari Chiabra, conocido como Jean Ferrari, es un abogado, exfutbolista, dirigente deportivo y entrenador peruano nacido el 29 de julio de 1975 en Bellavista, Provincia constitucional del Callao. Desempeñándose como centrocampista, Ferrari actualmente ejerce como administrador de Universitario de Deportes. Proviene de una familia con raíces italianas y es hijo de la política y abogada Nancy Chiabra Rondón. Sus estudios escolares los realizó en el Colegio Champagnat de Miraflores, mientras que cursó estudios superiores en la Universidad Ricardo Palma. Inició su carrera futbolística debutando en 1993 con el Deportivo San Agustín de San Isidro.

A los 16 años, se unió al club Universitario de Deportes, aunque inicialmente fue cedido a la Asociación Deportiva San Agustín. Regresó al equipo crema en 1995 y se destacó como volante de marca con llegada al área. En 1998 fue transferido al Club Atlético Jorge Newbery de Argentina, posteriormente al Club de Fútbol Extremadura de España. Su paso por España fue breve, retornando a Perú para jugar en el Sporting Cristal debido a la falta de continuidad.

Permaneció en el Sporting Cristal hasta el 2002, cuando se unió al Cienciano del Cusco y luego al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, aunque no logró incorporarse debido a una operación poco clara. En 2002, volvió a Sporting Cristal y luego firmó con Universitario de Deportes. A mediados de 2003, se unió al América de Cali en Colombia, donde tuvo un buen desempeño. Sin embargo, regresó a Perú en 2004 para jugar con el Cienciano por motivos personales.

Posteriormente, Ferrari defendió los colores de Sport Boys, Deportivo Municipal, FBC Melgar y León de Huánuco, donde se retiró en 2011.

QUÉ ES ALIANZA LIMA

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano, además, destaca tanto en el fútbol masculino como el femenino.

¿QUIÉN TIENE MÁS HINCHAS, UNIVERSITARIO O ALIANZA LIMA? ESTA ÚLTIMA ENCUESTA LO REVELA

Según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Alianza Lima y Universitario de Deportes se encuentran empatados con un 16% de hinchas cada uno.

Este resultado contrasta con en el sondeo del 2020, en donde Alianza Lima lideraba con un 19%, el título reciente de Universitario ha reducido la brecha.

La encuesta también revela que la ‘U’ cuenta con más seguidores en los sectores socioeconómicos alto y medio, mientras que Alianza predomina en los sectores de menores ingresos y en el Perú rural.

Así mismo, en Lima Metropolitana, Alianza Lima se impone con un 24%, frente al 20% de Universitario. Sporting Cristal ocupa el tercer puesto con un 8%, y la selección peruana tiene un 6% de seguidores, a pesar de su situación actual.