Jefferson Farfán estuvo muy cerca de dar un nuevo salto en su carrera y vestir la camiseta de alguno de los clubes más importantes de Europa. Su gran rendimiento con el Schalke 04 durante la Champions League 2010-11 hizo que cuatro equipos campeones del torneo continental pusieran sus ojos en él, interesados en sumar su talento a sus planteles. Sin embargo, pese a tener la oportunidad de compartir vestuario con grandes figuras del fútbol mundial y competir al máximo nivel, el delantero peruano tomó otro camino. Años después, su exrepresentante Raúl González contó qué instituciones intentaron ficharlo y reveló por qué la ‘Foquita’ decidió no aceptar ninguna de las propuestas que llegaron a sus manos. Descubre cuáles fueron esos equipos, cómo surgió el interés y qué pasó con las negociaciones.

¿QUÉ CUATRO CAMPEONES DE CHAMPIONS LEAGUE BUSCARON A JEFFERSON FARFÁN?

El buen momento de Farfán en Alemania no pasó desapercibido para los principales equipos del continente. Durante aquella campaña, el Inter de Milán, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus mostraron interés en contar con los servicios del delantero peruano. Así lo confirmó Raúl González al recordar las oportunidades que aparecieron para el atacante.

“Lo buscaron el Inter, Liverpool, Bayern Munich y Juventus, que son cuatro equipos de los pesos pesados”, manifestó el representante en el programa digital ‘Mano a Mano’.

Las cuatro instituciones tenían un importante recorrido internacional. El Inter acababa de conquistar la Champions League en 2010, mientras que el Bayern era uno de los referentes del fútbol alemán. Por su parte, Liverpool acumulaba varios títulos europeos y Juventus buscaba recuperar su protagonismo en Italia.

González también dejó claro que el interés de estos clubes no significaba que Farfán careciera de alternativas para continuar creciendo profesionalmente. Por el contrario, consideraba que su nivel futbolístico le permitía competir en cualquiera de esas plantillas, según recoge Infobae.

¿POR QUÉ JEFFERSON FARFÁN NO ACEPTÓ NINGUNA DE LAS PROPUESTAS?

A pesar de tener la posibilidad de incorporarse a cuatro equipos importantes de Europa, el atacante nacional optó por no concretar ninguno de esos movimientos. De acuerdo con González, la decisión respondió exclusivamente a cuestiones personales que tuvieron mayor peso al momento de evaluar las alternativas.

“No se dio por decisión personal”, recordó el exrepresentante durante una entrevista. Asimismo, explicó que las circunstancias que rodearon aquella elección fueron determinantes para el futbolista. “Las decisiones se toman por diferentes factores y, en su caso, los factores que llevaron a la decisión final eran superlativos”, sostuvo.

¿QUÉ LOGRÓ FARFÁN CON EL SCHALKE 04 EN LA CHAMPIONS LEAGUE?

La temporada 2010-11 representó uno de los capítulos más importantes de la trayectoria europea de Jefferson Farfán. Con el conjunto alemán alcanzó las semifinales de la Champions League, instancia en la que quedó eliminado frente al Manchester United.

Durante su paso por el Schalke 04, entre 2008 y 2015, el peruano acumuló 64 presentaciones en Champions League, convirtió 11 tantos y entregó 10 asistencias. En ese vestuario también compartió con futbolistas reconocidos como Manuel Neuer, Raúl González, Klaas-Jan Huntelaar, Joel Matip, Benedikt Höwedes y Julian Draxler.

Posteriormente, continuó su carrera en el fútbol europeo de otra manera y alcanzó otro de sus grandes objetivos al representar a Perú en el Mundial de Rusia 2018.

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