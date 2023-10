En la actualidad, muchas selecciones tienen la pertinencia de convocar jugadores naturalizados para defender los colores de su país. Por ejemplo, en el pasado Mundial de Qatar 2022, hubieron 137 futbolistas que representaron a un país diferente al que nacieron. Esta tendencia se mantiene, y una reciente prueba es la última convocatoria de la Selección Peruana de Fútbol, donde destacó la presencia danés nacionalizado peruano, Oliver Sonne.

Si bien muchos optan por defender los colores de una nación diferente, también hay futbolistas que prefieren sus raíces y buscan defender los colores de su país de nacimiento. Tal es el caso de Matteo Pérez Vinlöf, un futbolista de 17 años que milita en el fútbol alemán, que tuvo la opción de jugar para la selección sub 20 de Perú, pero eligió un camino diferente.

¿QUIÉN ES MATTEO PÉREZ VINLÖF Y POR QUÉ SE NEGÓ A JUGAR POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Matteo Pérez Vinlöf es futbolista que nació en Suecia, pero posee doble nacionalidad debido a que su padre es peruano y su madre es sueca. Actualmente, juega como defensor central en el Bayern de Múnich II de la Regionalliga Bayern.

El año pasado, el joven jugador tuvo una reunión de manera virtual vía Zoom con Gustavo Roverano, entrenador de la selección peruana sub 20 en aquel entonces, quien le comentó sus intenciones de considerarlo para una próxima convocatoria de la categoría, la cual iba a realizar una gira internacional en México.

Según contó el entrenador uruguayo durante el programa digital “A Presión”, Matteo y su padre, quien también estaba en la reunión, se mostraron encantados de que el jugador tenga aquella oportunidad. Roverano enfatizó que el padre habló más que el chico, pero cuando le preguntó a Matteo, él mismo señalaba que estaba encantado.

Sin embargo, la historia tomó un rumbo diferente al pensado. Cuando el director técnico realizó la citación al Bayern de Múnich II un mes antes para poder contar con Matteo, se reveló que él ya había elegido jugar por Suecia.

Cuando Gustavo Roverano se comunicó con el defensor para saber cuál había sido el motivo por el cual cambió de opinión, Pérez Vinlöf atinó a señalar que el comando técnico peruano lo llamó muy tarde, según recoge Líbero.

En el programa deportivo donde participó el entrenador, Roverano reveló que se decepcionó del jugador porque no cumplió su palabra. “Me metió un pretexto que no tenía nada que ver para irse a Suecia. Si quiere ir allá tiene todo el derecho, pero él me había dicho algo y no lo cumplió”, manifestó el también exfutbolista.

Cuando uno de los panelistas analizó la posibilidad de que Matteo Pérez rechazó jugar por Perú debido a que la FPF se negaba a pagarles los pasajes y estadía, Roverano negó tal cuestionamiento. “No, no, la FPF le iba a pagar todo, no hay ningún pretexto, ni ningún motivo”, sostuvo el director técnico.

¿MATTEO PÉREZ VINLÖF AÚN TIENE POSIBILIDADES PARA JUGAR PARA PERÚ?

A pesar de la decisión de Matteo Pérez Vinlöf de vestir la camiseta de Suecia, ésta no sería definitiva. Debido a que juega en la categoría inferior del cuadro europeo y no a la mayor, el defensor central aún tiene la posibilidad de representar a la ‘Bicolor’. El panorama sería diferente si jugara para la selección absoluta de Suecia.

¿QUÉ FUTBOLISTAS EXTRANJEROS JUGARON PARA LA SELECCIÓN PERUANA?

A continuación, algunos futbolistas nacionalizados peruanos que defendieron la ‘Bicolor’: