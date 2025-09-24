Erick Noriega es uno de los futbolistas que ha generado mayor expectativa en el fútbol peruano. Tras sus buenas actuaciones en Alianza Lima, el volante logró fichar por Gremio de Brasil. Y, si bien sus primeros minutos fueron buenos, también fue protagonista de haber cometido dos penales. Luego de esta situación, el volante lloró en la misma cancha por los errores efectuados ante Internacional de Porto Alegre.

¡Lágrimas en el vestuario! Mano Menezes conmueve a Erick Noriega con poderosa arenga tras fatídicos penales: ‘Todo lo que hiciste allí…"

Sin embargo, el club brasileño publicó un video en el que se ve como Mano Menezes, técnico del equipo brasileño, lo arenga y lo respalda, al igual que sus compañeros, en una charla en el vestuario.

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo”, dice la primera publicación de las redes de Gremio.

Luego, en el video mencionado, podemos escuchar el sentido mensaje del experimentado estratega brasileño. “Todo lo que hiciste allí son del tipo que levanta la cabeza”, comentó Menezes, emocionando a Noriega y a sus otros dirigidos.

¿Por qué Noriega es querido por el hincha de Alianza Lima?

Recordemos que Noriega, pese a no ser campeón, es un jugador muy querido por el hincha de Alianza. En su paso por el denominado ‘equipo del pueblo’ demostró un gran nivel y expresó siempre su cariño hacia el fanático ‘íntimo’.

Copa Sudamericana 2025: ¿qué resultados requiere Alianza Lima para dejar fuera a la U. de Chile y clasificar a las semifinales?

Victoria de Alianza Lima sobre Universidad de Chile: Este sería el mejor resultado para los ‘blanquiazules’, asegurando su pase a las semifinales.

Empate entre Alianza Lima y Universidad de Chile: Si el duelo termina igualado, la clasificación se decidirá desde los penales.

Si Alianza Lima cae ante Universidad de Chile: Si los ‘Íntimos’ son derrotados por cualquier marcador ante el equipo chileno, le deberán decir adiós al torneo continental.

¿Habría tiempo suplementario si terminan empatados en Chile?

Si peruanos y chilenos igualan por cualquier marcador durante los 90 minutos, la llave se decidirá desde los penales, por lo que no habrá tiempo suplementario.

