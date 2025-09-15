Universitario conquistó un triunfo de alto vuelo en Arequipa y se adueñó del liderato absoluto del Torneo Clausura 2025. En una tarde intensa en el estadio Monumental de la UNSA, el conjunto crema doblegó por 2-1 a Melgar, imponiendo jerarquía y carácter en una plaza siempre complicada. En este contexto, Giancarlo Granda criticó duramente a Juan Reynoso, técnico del cuadro arequipeño.

“Universitario sigue ganando, la para de fecha FIFA no le afectó. No me gustó para nada el equipo de Reynoso. La ‘U’ hizo una muy buena victoria. Riveros anotó al tercer intento y el gol de Concha es de otro partido”, indicó el popular ‘Flaco’.

Recordemos que Reynoso, antes de regresar a Melgar, tuvo un accidentado paso por la selección peruana, pues los resultados no lo acompañaron y tuvo que ser cesado antes de tiempo.

¿Cómo fue el Melgar vs. Universitario?

Recordemos que los arequipeños se pusieron adelante en el marcador a través de Jhonny Vidales. Sin embargo, los de Ate no claudicaron en sus esfuerzos y reaccionaron con tantos de Concha y Riveros, quien anotó de cabeza en los minutos finales del encuentro.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 12 de septiembre

UTC 0-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Sport Huancayo 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 13 de septiembre

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II (Finalizado)

Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Domingo 14 de septiembre

Alianza Universidad 0-3 Cienciano (Finalizado)

Melgar 1-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

Descansa: Atlético Grau y ADT

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT vs UTC (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Por confirmar:

- Los Chankas vs Alianza Lima