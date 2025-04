Universitario ganó por primera vez en la Copa Libertadores 2025. Los merengues vencieron 1-0 a Barcelona en Guayaquil y han generado ilusión en sus hinchas con la posibilidad de acceder a los octavos de final del torneo continental. En este contexto, José Carvallo, exarquero y dos veces campeón con los cremas, hizo un comentario muy particular sobre César Inga, defensor que fue figura con la ‘U’ en Ecuador.

Las dos jugadas de Inga que fueron elogiadas por José Carvallo en el Barcelona - Universitario: “Si la veías en la Champions, decías Cannavaro o Sergio Ramos”

“Dos cierres del gol y el primero... Si veías esos cierres en la Champions, decías Sergio Ramos o (Fabio) Cannavaro”, señaló Carvallo en Liga1 Max. Recordemos que el exarquero merengue ahora se desempeña como analista en dicho espacio.

Asimismo, el exguardameta agregó sobre el nivel de Inga: “Ese cierre fue de crack, en el área es riesgoso, pero le da de lleno al balón”. Cabe mencionar que Inga fue elegido como uno de los mejores jugadores de Universitario en el triunfo merengue en Guayaquil.

¿Qué más dijo José Carvallo?

Por último, Carvallo también hizo hincapié en la importancia de los triunfos de la ‘U’, Alianza y Melgar en torneos internacionales. “Contento por el día de los equipos peruanos. Histórica tanto para la ‘U’ que hizo un partidazo. Alianza se complicó en el transcurso. Melgar también, tenía que ganarlo. Pero contento y me quedo con muchas cosas, pero en el caso de la ‘U’ quiero resaltar la labor de Inga. Me he quedado sorprendido. Ha jugado de todo. Fue el mejor jugador. Partidazo. Lo felicito”.

Esto dijo Manuel Barreto sobre la victoria de Universitario en Guayaquil

Manuel Barreto, técnico interino de la ‘U’, se refirió al triunfo merengue en Guayaquil. “Este equipo, Universitario pertenece a la élite de Sudamérica. Somos parte de un proceso que vamos creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este ya que enfrentamos a un equipo fantástico”.

“Sabíamos las fortalezas físicas que tenía, el juego que tienen, el orden le gana al desorden y la idea es siempre estar ordenado. Al final ha sido un resultado merecido y creo que pudo ser más abultado a nuestro favor”, agregó la ‘Muñeca’.

Resultados de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Jueves 17 de abril

- Alianza Universidad 0-0 Atlético Grau (Finalizado)

Viernes 18 de abril

- Melgar 1-2 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Deportivo Binacional 1-3 Universitario de Deportes (Finalizado)

- Alianza Lima 1-0 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 19 de abril

- Sport Boys 2-2 Cienciano (Finalizado)

- Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal (Finalizado)

- Cusco FC 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Domingo 20 de abril

- UTC 0-1 ADT (Finalizado)

- Sport Huancayo 4-2 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Programación de la fecha 10 de la Liga 1 2025

Sábado 26 de abril

1.00 p.m. Ayacucho FC vs Alianza Atlético (Estadio Manuel Molina - Huanta)

3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (Estadio Germán Contreras - Cajabamba)

6:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs Binacional (Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco)

Domingo 27 de abril

1.15 p.m. Los Chankas vs Melgar (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. Atlético Grau vs Sport Boys (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

6:00 p.m. Universitario vs UTC (Estadio Monumental - Lima)

Lunes 28 de abril

1.00 p.m. Sporting Cristal vs Juan Pablo II (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

3:30 p.m. ADT vs Cusco FC (Estadio Unión - Tarma)

7:30 p.m. Cienciano vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

* Sport Boys: descansa