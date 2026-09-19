El pitazo final en Matute no solo marcó la victoria de Alianza Lima sobre ADT, sino que dejó una escena cargada de emoción. En medio del campo, Gianfranco Chávez sorprendió a sus compañeros al quebrarse y comenzar a llorar después de una jornada intensa. Mientras los futbolistas de ambos equipos intercambiaban saludos, el defensor permaneció visiblemente afectado. Luis Ramos fue uno de los primeros en acercarse para abrazarlo y brindarle consuelo. La imagen rápidamente captó la atención de quienes se encontraban alrededor del terreno de juego.

Pocos instantes después, Alejandro Duarte también se sumó a aquella escena que reflejaba el ambiente vivido dentro del equipo blanquiazul. El arquero había quedado bajo los reflectores días atrás, luego del error cometido durante el clásico frente a Universitario de Deportes. Esta vez, sin embargo, apareció junto a Chávez en un momento marcado por la cercanía entre compañeros. Los abrazos y las palabras de apoyo reemplazaron por unos minutos la tensión de los últimos partidos. En Matute, el triunfo terminó acompañado por una escena que mostró el lado más humano del plantel.

¿Por qué Gianfranco Chávez lloró tras el triunfo de Alianza Lima sobre ADT de 2 a 0 en Matute?

El llanto de Gianfranco Chávez después del triunfo de Alianza Lima sobre ADT dejó una interrogante abierta en medio de la celebración. Hasta el momento, no se conoce públicamente el motivo exacto que llevó al defensor a quebrarse sobre el césped de Matute. La escena, sin embargo, llamó la atención de sus compañeros y de los aficionados que seguían las imágenes del encuentro. El zaguero atravesó unos minutos de evidente carga emocional tras el pitazo final. Su reacción ocurrió días después de una jornada especialmente complicada para el futbolista.

Una de las posibles explicaciones está relacionada con las críticas que recibió tras el clásico ante Universitario de Deportes. En aquel partido, Chávez protagonizó junto con Alejandro Duarte una acción que terminó siendo señalada por los aficionados y generó cuestionamientos hacia ambos jugadores. No obstante, esa relación entre los hechos y su llanto no ha sido confirmada por el propio defensor. Mientras tanto, sus compañeros optaron por acompañarlo en un momento de evidente sensibilidad. La escena dejó así más preguntas que respuestas después de una victoria que devolvió algo de tranquilidad al plantel.

¿Cuál fue el puntaje que obtuvo Gianfranco Chávez en el Alianza Lima vs ADT por el torneo clausura?

La noche en Matute terminó con una victoria de Alianza Lima sobre ADT y con Gianfranco Chávez entre los futbolistas mejor valorados del encuentro. De acuerdo con Sofascore, el defensor recibió una puntuación de 7.1 tras su actuación en el partido. El registro lo ubicó entre las calificaciones más altas del conjunto blanquiazul. Así, el zaguero cerró la jornada con un rendimiento destacado.

El dato adquiere relevancia después de los cuestionamientos que recibió en los últimos días por su participación en el clásico ante Universitario. Esta vez, Chávez respondió dentro del campo y contribuyó al triunfo de su equipo. La evaluación estadística reflejó una actuación positiva del defensor durante el compromiso. En Matute, la historia tuvo esta vez un desenlace diferente para el futbolista.

Alianza Lima rompió una racha de cuatro partidos sin ganar y mejoró su rendimiento de ataque

La noche en Matute significó un punto de quiebre para Alianza Lima, que dejó atrás una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. El cuadro blanquiazul logró recuperarse luego de la derrota por 2-1 ante Universitario en el último clásico. Desde el inicio, el equipo mostró una mayor iniciativa y control del juego. Las estadísticas terminaron reflejando ese dominio sobre ADT.

Alianza tuvo el 67% de la posesión frente al 33% de su rival y generó 21 remates contra ocho. Además, seis de sus disparos encontraron dirección al arco, mientras que ADT apenas registró uno. El conjunto victoriano también dispuso de dos grandes ocasiones de gol, frente a ninguna del cuadro visitante. Así, la victoria no solo significó sumar tres puntos, sino también recuperar sensaciones tras semanas complicadas.

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