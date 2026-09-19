Por Redacción EC

El pitazo final en Matute no solo marcó la victoria de Alianza Lima sobre ADT, sino que dejó una escena cargada de emoción. En medio del campo, Gianfranco Chávez sorprendió a sus compañeros al quebrarse y comenzar a llorar después de una jornada intensa. Mientras los futbolistas de ambos equipos intercambiaban saludos, el defensor permaneció visiblemente afectado. Luis Ramos fue uno de los primeros en acercarse para abrazarlo y brindarle consuelo. La imagen rápidamente captó la atención de quienes se encontraban alrededor del terreno de juego.

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