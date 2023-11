Universitario de Deportes se coronó como el campeón de la Liga 1 Betsson 2023 tras vencer por 2-0 a Alianza Lima en el segundo partido de la final del torneo, el cual se disputó en el estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute. Desafortunadamente, el cuadro crema no pudo celebrar con comodidad su estrella número 27 debido a que las luces del recinto de los ‘íntimos’ se apagaron tras el pitazo final y más nunca se volvieron a prender.

El insólito apagón visto en Matute fue criticado por hinchas de distintos equipos y varios periodistas deportivos, quienes rechazaban aquella actitud antideportiva. Pedro García ha sido uno de los hombres de prensa que no se guardó nada luego de lo sucedido en el estadio de Alianza y emitió una dura crítica a los responsables que decidieron apagar la luz del recinto.

¿QUÉ DIJO PEDRO GARCÍA SOBRE EL APAGÓN QUE SE VIO EN MATUTE?

El periodista deportivo expresó que ha sido bochornoso que se apaguen las luces tras el final del encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, puesto que no se pudó desarrollar los momentos postpartido con normalidad. “Ha sido una vergüenza que en el pitazo final, cuando tiene que producirse el epílogo del partido, las entrevistas, las imágenes y las repercusiones del resultado, se vaya la luz”, señaló.

Asimismo, indicó que el hecho pudo ser perjudicial para las personas presentes en el recinto. “Es un atentado contra la seguridad de los jugadores y de la gente que está en el estadio. Hay niños que van a los 7, 8, 9, 10 años, que corren peligro porque no hay luz”, comentó.

García señaló que, aunque entiende la frustación del equipo perdedor, los responsables deben explicar lo ocurrido. “Entendemos la frustación de la gente de Alianza Lima. Casi que uno se solidariza con el hincha que sufre. Pero la gente que manda en Matute tiene que explicar este ‘papelón’”, sostuvo.

Finalmente, el comunicador indicó que la noticia de un equipo sudamericano celebrando su campeonato en campo rival con las luces apagadas dará la vuelta al mundo. “Hoy en día todo se viraliza. Se van a enterar de que en Perú hay un equipo llamado Alianza Lima, si es que no lo conocían en algunos lugares, que le apagó la luz al que le ganó. Eso es una vergüenza”, señaló García, para luego sentenciar diciendo que sería igual de bochornoso si hubiese ocurrido en el estadio Monumental.

🎙️ @PedroEloyG: "Es una vergüenza que en el pitazo final se vaya la luz. Para comenzar, es un atentado contra la seguridad de los jugadores y la gente del estadio".#AlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/GV7BRm0Fes — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 9, 2023

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL APAGÓN EN MATUTE?

Tito Ordóñez, delegado del cuadro blanquiazul, señaló ante la prensa que la decisión de apagar las luces no fue decisión de la institución. Asimismo, precisó que este jueves 9 de noviembre se emitirá un acta explicando lo que sucedió.

“Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación. […] Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución”, dijo.

“Las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades. No hemos quedado expuestos a una sanción porque son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones. ¿El club acató órdenes? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Se han labrado actas con el Ministerio Público, ya el club lo detallará. No es una decisión de la institución si hay premiación, vuelta olímpica o luz”, agregó.