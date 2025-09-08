En la pasada jornada 7 de la Liga 1 Te Apuesto, se vivió uno de los partidos más esperados por los hinchas peruanos: Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. A pesar de que el resultado terminó sin goles, el duelo estuvo marcado por polémicas arbitrales que dejaron a más de un expulsado de las canchas. En ese sentido, la Comisión Disciplinaria de la FPF emitió su fallo tras los hechos ocurridos en el clásico peruano, sancionando a varios futbolistas. De hecho, esta noticia generó el rechazo de Leao Butrón, quien no dudó en cuestionar con dureza tanto al órgano de la FPF como a Universitario, a quien acusó de buscar sanciones contra sus rivales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO LEAO BUTRÓN SOBRE UNIVERSITARIO DE DEPORTES TRAS LA SANCIÓN DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA?

Luego de dos semanas del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dictaminó poner diversas sanciones tanto a los jugadores blanquiazules como a los cremas. Según mencionado organismo, Néstor Gorosito obtuvo una suspensión de seis fechas; Renzo Garcés, cuatro; y Carlos Zambrano dos. Mientras que, Rodrigo Ureña, jugador de la ‘U’, fue castigado con seis fechas. Esto ha generado la reacción de Leao Butrón, quien visiblemente incómodo con la decisión, tuvo fuertes palabras en contra del club ‘merengue’ y el área de la Federación.

“¿Cuál es el código de estar filmando a tus rivales para ver qué hacen y después ir a llorar y pedir suspender? ¿Cuál es el código? No entiendo. Si van a suspender por hacer un gesto a un jugador saliendo del estadio, ¿por qué no suspenden también el estadio, que te llena de insultos, de escupitajos y todo eso? ¿Por qué no lo suspenden?”, dijo al inicio a la prensa. Inclusive, el exarquero nacional dejó entrever que Universitario siempre se ha visto favorecido con estos fallos, por lo que, según él, se confirma la “devolución de favores”.

“Todos somos personas, tenemos la obligación de dar el ejemplo, nos podemos equivocar, sí, pero siempre lo hacen para el mismo lugar. Suspendan el estadio, debería ser así, es lo normal, pero no va a pasar porque las equivocaciones viene siendo repetitivas desde hace años, tanto en el VAR, en el campo, en la Comisión de Justicia y siempre para el mismo lado. Lo que está pasando en el Perú es obvio y se confirma con la devolución de favores”, sostuvo Butrón.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PELEA ENTRE EL PUMA CARRANZA Y EL PERIODISTA CHEVARISTO?

El último domingo, Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 en la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, en un clásico que dejó un sabor amargo para ambos equipos, al no lograr imponerse en el marcador. Este resultado fue aprovechado por Sporting Cristal y Cusco FC, que están con una diferencia de uno o dos puntos del líder. Por ello, a través de ‘La Interna’ en el canal digital Trivu, mientras se disponían a analizar el gol anulado del delantero Alex Valera invalidado por el VAR, el Puma Carranza tuvo un cruce de palabras con el periodista Evaristo Ccoicca.

De acuerdo con el popular ‘Chevaristo’, las imágenes podrían ayudar a disipar las dudas en torno a la supuesta posición adelantada del delantero de Universitario. Por su parte, Elejalder Godos no dudó en calificar el material presentado como un “mamarracho”, lo que originó que los ánimos en el set se exacerbarán. Al escuchar estas palabras, el comunicador no dudó en responderle y calificarlo como un “resentido”. Esto provocó que el ‘Puma’ saliera en defensa del relator y, con un tono confrontacional, respondiera: “Tú eres un mamarracho, trayendo una polémica mamarracha. Ya le dieron su sobre, que se calle”.

Inclusive, esto ocasionó que se viva un tenso momento en el programa, ya que el comunicador no se quedó callado: “No hables boludeces”, procediendo a levantarse de su asiento. Por su parte, el referente de la ‘U’ también hizo lo mismo y se dirigió hacia Ccoicca con la intención probablemente de agredirlo. En cuanto a los panelistas del podcast tuvieron que intervenir para que el enfrentamiento no se salga de control. “Conc…., tú no vas a venir a insultar al tío, ¿tú vas a venir a faltarle el respeto a mi tío? Te voy a pegar, yo te voy a pegar afuera”, amenazó. Tras ello, el programa siguió, pero sin el periodista entre los presentes.