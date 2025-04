Este fin de semana, el mundo del fútbol vivirá una auténtica fiesta con un duelo que, sin duda, despertará más de una emoción: Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en la gran final de la Copa del Rey. En medio del esperado clásico que disputarán dos de los equipos más grandes y que definirán al campeón, ha surgido una gran polémica que tiene que ver con el arbitraje. A pesar de que el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación de España designo a Ricardo de Burgos Bengoetxea como el árbitro principal para dirigir la final, el colegiado vasco salió a declarar muy emotivo sobre las fuertes acusaciones que recibe su hijo en el colegio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO RICARDO DE BURGOS SOBRE LAS ACUSACIONES QUE RECIBE SU HIJO PREVIO A LA FINAL ENTRE REAL MADRID VS. BARCELONA?

En medio de la polémica generada por un video que lanzó el Real Madrid TV mediante sus redes sociales, se cuestiona el desempeño de Ricardo de Burgos, haciendo una comparación de los triunfos madridistas frente al del Barcelona cuando este era el árbitro principal. Además, en el clip se menciona ciertas jugadas polémicas que, según el club, el colegiado no cobró a favor de ellos, dejando entrever un posible perjuicio arbitral.

#RMTV El nuevo video de Real Madrid TV sobre el colegiado de la final de Copa.pic.twitter.com/yX7hhKt89w — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) April 24, 2025

“Con este colegiado, el Real Madrid tiene tan solo un 64 % de victorias. En cambio, el Barcelona tiene un 81 % de triunfos, una increíble diferencia a la que además se suma que el equipo de Ancelotti tan solo ha ganado 2 de los últimos 5 partidos con él en el campo”, indica el video publicado en las redes sociales del club, generando diversos cuestionamientos y debate entre los hinchas.

Ante esta situación, en una rueda de prensa, el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea se pronunció y lamentó las fuertes acusaciones que viene recibiendo previo a la final de este sábado entre Real Madrid y Barcelona por la final de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El referí vasco se mostró muy conmovido y rompió en llanto por las críticas y presiones que recibe su menor hijo en el colegio, incluso, afirmó que tuvo que explicar a su niño que tiene un padre honrado, a pesar de los errores que pudo haber cometido como deportista.

Ricardo de Burgos Bengoetxea rompió en llanto tras las fuertes críticas que recibe su hijo en el colegio previo a la final del Real Madrid vs. Barcelona.

“Cuando un niño llega al colegio y hay otros que le dicen que su padre es un ladrón es muy jodido. Intento educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que es un deportista más. Cuando me vaya de aquí, del arbitraje, quiero que mi hijo esté orgulloso. No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el fútbol base. Que cada uno haga una reflexión”, precisó De Burgos.