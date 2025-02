Alianza Lima viene realizando hasta el momento una buena campaña en las fases previas de la Copa Libertadores 2025. El cuadro blanquiazul eliminó a Nacional de Paraguay y ahora parte con ventaja para enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera. Universitario, su clásico rival, clasificó directamente a zona de grupos y deberá esperar todavía para debutar en el torneo continental. En este contexto, Leao Butrón, ex arquero ‘íntimo’, reveló que desea que no les vaya bien.

Leao Butrón sobre la participación de Universitario en la Copa Libertadores: “No quiero que les vaya bien”

“Quiero que le vaya bien a Melgar, a Sporting Cristal y lógicamente a Alianza Lima. Sería falso decir que cuando veo un partido de la ‘U’ en la Copa Libertadores diga que quiero que ganen, sería falso”, empezó diciendo el exguardameta en Desmarcados.

Luego, el exportero recordó a los panelistas de dicho espacio que él es hincha de Alianza, por lo que no desea que su rival futbolístico sea exitoso en el torneo continental. “Como hincha de Alianza no quiero que le vaya bien. Lo que yo desee no va a cambiar nada. Si pasan es mérito de ellos y si no, es todo lo contrario”.





En esta misma entrevista, Leao fue consultado sobre el posible regreso de Raúl Ruidíaz a Ate. El portero fue enfático en señala que espera que la ‘Pulga’ no vuelva. “La cosa es que no vayas, te han tratado mal, Raúl, no vayas compadre. Como hincha de Alianza no me gustaría que traigan al enano, ese enano pica. Ese enano es un crack”.

¿Leao Butrón prefiere que Perú gane el Mundial o que Alianza Lima sea campeón de la Copa Libertadores? Esta fue su polémica respuesta

“De repente estoy equivocado. Prefiero que Alianza sea campeón de la Copa Libertadores, que Perú sea campeón del mundo. Así sin dudarlo”, respondió tajantemente Butrón a De Una en junio del año pasado.

Asimismo, el exSanMartín agregó: “Mi carrera no merecía un descenso; asumiendo que no fue un descenso. Para mí, con todo respeto, Alianza Lima es mucho más grande que la selección. Alianza es algo que me hace feliz”.

Leao Butrón es un exarquero muy identificado con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Leao Butrón?

Esta respuesta, como se esperaba, provocó muchas reacciones en redes sociales. “El amor a Alianza es mucho más grande”, “Lo dice por queda bien con Alianza”, “Si nunca fue a un Mundial, qué habla”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Martín Liberman critica duramente a Boca Juniors, pero lanza advertencia a Alianza Lima: “Le puede dar la vuelta tranquilamente”

Por medio de su cuenta de X, Martín Liberman, famoso periodista argentino, no tuvo piedad para recriminar el juego mostrado por el equipo azul y oro, sin embargo, también aseguró que es más que factible remontar el marcador. “¿Yo vi bien? ¿Boca gastó más de 30 millones y el capitán es (Marcelo) Saracchi? Qué feo juega… no tiene ninguna identidad. De cualquier forma es una llave que se puede dar vuelta tranquilamente. Pero qué mal que juega”.

Además, el argentino cerró esta publicación halagando a Alianza. “Buen equipo”, calificó así Liberman lo mostrado por los blanquiazules el último martes en su fortín de Matute. Recordemos que, para llegar a zona de grupos, el ganador de esta llave todavía deberá jugar un mano a mano más ante el vencedor del Deportes Iquique vs. Independiente Santa Fe.