La nueva normativa de la IFAB permite expulsar directamente a quienes se cubren la boca en plena confrontación para ocultar insultos o frases discriminatorias. (Imagen: Gemini IA)
La nueva normativa de la IFAB permite expulsar directamente a quienes se cubren la boca en plena confrontación para ocultar insultos o frases discriminatorias. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

Las imágenes de varios jugadores abandonando el campo por cubrirse la boca durante una discusión sorprendieron a millones de aficionados. Aunque durante años este gesto fue habitual para evitar que las cámaras captaran conversaciones privadas, en la Copa del Mundo 2026 la situación cambió radicalmente. Los árbitros recibieron instrucciones de actuar con firmeza cuando un futbolista utilice este recurso en medio de un enfrentamiento verbal con un rival.