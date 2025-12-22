La Liga 1 2025 nos dejó grandes emociones, goles espectaculares y el surgimiento de jóvenes talentos. Aunque la temporada 2026 aún no ha iniciado, ya comienzan a circular los primeros rumores y fichajes, un período que genera gran expectativa entre los aficionados de los distintos equipos que participarán en el torneo local. Para que estés al tanto de todo, aquí te presentamos las incorporaciones, salidas y rumores más recientes de clubes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, equipos que buscarán destacarse en el fútbol peruano.
UNIVERSITARIO
Altas
Newsletter exclusivo para suscriptores
Javier Rabanal (técnico)
Bajas
Diego Churín
Gabriel Costa
Jairo Vélez (Alianza Lima)
Jorge Fossati (técnico)
ALIANZA LIMA
Altas
Luis Ramos (América de Cali)
Jairo Vélez (Universitario)
Pablo Guede (técnico)
Alejandro Duarte (Sporting Cristal)
D’Alessandro Montenegro (ADT)
Cristian Carbajal (Sport Boys)
Bajas
Néstor Gorosito (técnico)
Guillermo Enrique (defensa)
Pablo Ceppelini
Hernán Barcos
Ricardo Lagos
SPORTING CRISTAL
Altas
Gabriel Santana (Mirassol)
Juan Cruz Gonzáles (Chacarita)
Bajas
Jhilmar Lora
Fernando Pacheco
Nicolás Pasquini
Alejandro Duarte (Alianza Lima)
MELGAR
Altas
Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso)
Jeriel de Santis (Caracas FC)
Bajas
Mariano Barrera
Percy Liza
Mathías Llontop
Tomás Martínez
Pier Barrios
CUSCO FC
Altas
Diego Soto (Atlético Grau)
José Bolívar (Atlético Grau)
José Manzaneda (Los Chankas)
SPORT BOYS
Altas
Mathías Llontop
Anghelo Flores
Percy Liza
Gustavo Dulanto
Bajas
Juan Carlos Cabanillas
Jesús Huamán
Enzo de la Peña
Fidel Martínez
Gilmar Rodríguez
Benjamín Villalta
Fabrizio Roca
Axel Domínguez
Rodrigo Colombo
Emile Franco
Matías Almirón
Jorge Ríos
¿Cuáles son los clubes de la Liga 1 2026?
- ADT
- Alianza Atlético
- Alianza Lima
- Atlético Grau
- Cienciano
- Comerciantes Unidos
- Cusco FC
- Deportivo Garcilaso
- Deportivo Moquegua
- FBC Melgar
- FC Cajamarca
- Juan Pablo II
- Los Chankas
- Sport Boys
- Sport Huancayo
- Sporting Cristal
- Universitario de Deportes
- UTC
Equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026
Universitario
Cusco FC
Sporting Cristal
Alianza Lima
Equipos que jugarán la Copa Sudamericana 2026
Melgar
Cienciano
Alianza Atlético
Deportivo Garcilaso