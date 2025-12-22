La Liga 1 2025 nos dejó grandes emociones, goles espectaculares y el surgimiento de jóvenes talentos. Aunque la temporada 2026 aún no ha iniciado, ya comienzan a circular los primeros rumores y fichajes, un período que genera gran expectativa entre los aficionados de los distintos equipos que participarán en el torneo local. Para que estés al tanto de todo, aquí te presentamos las incorporaciones, salidas y rumores más recientes de clubes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, equipos que buscarán destacarse en el fútbol peruano.

UNIVERSITARIO

Javier Rabanal llega procedente de Independiente del Valle de Ecuador.

Altas

Javier Rabanal (técnico)

Bajas

Diego Churín

Gabriel Costa

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jorge Fossati (técnico)

ALIANZA LIMA

Alianza Lima se reforzo con Luis Ramos, delantero que actualmente es convocado a la selección peruana. (Foto: Alianza Lima)

Altas

Luis Ramos (América de Cali)

Jairo Vélez (Universitario)

Pablo Guede (técnico)

Alejandro Duarte (Sporting Cristal)

D’Alessandro Montenegro (ADT)

Cristian Carbajal (Sport Boys)

Bajas

Néstor Gorosito (técnico)

Guillermo Enrique (defensa)

Pablo Ceppelini

Hernán Barcos

Ricardo Lagos

SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal anunció a Gabriel Santana como nuevo refuerzo en sus redes sociales.

Altas

Gabriel Santana (Mirassol)

Juan Cruz Gonzáles (Chacarita)

Bajas

Jhilmar Lora

Fernando Pacheco

Nicolás Pasquini

Alejandro Duarte (Alianza Lima)

MELGAR

Pablo Erustes fue uno de los goleadores del torneo en la última temporada. (Foto: Getty Images)

Altas

Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso)

Jeriel de Santis (Caracas FC)

Bajas

Mariano Barrera

Percy Liza

Mathías Llontop

Tomás Martínez

Pier Barrios

CUSCO FC

José Manzaneda nuevo jugador de Cusco FC | Foto: Cusco FC

Altas

Diego Soto (Atlético Grau)

José Bolívar (Atlético Grau)

José Manzaneda (Los Chankas)

SPORT BOYS

Gustavo Dulanto se vestirá de rosado para la siguiente temporada. (Foto: Liga 1)

Altas

Mathías Llontop

Anghelo Flores

Percy Liza

Gustavo Dulanto

Bajas

Juan Carlos Cabanillas

Jesús Huamán

Enzo de la Peña

Fidel Martínez

Gilmar Rodríguez

Benjamín Villalta

Fabrizio Roca

Axel Domínguez

Rodrigo Colombo

Emile Franco

Matías Almirón

Jorge Ríos

¿Cuáles son los clubes de la Liga 1 2026?

ADT

Alianza Atlético

Alianza Lima

Atlético Grau

Cienciano

Comerciantes Unidos

Cusco FC

Deportivo Garcilaso

Deportivo Moquegua

FBC Melgar

FC Cajamarca

Juan Pablo II

Los Chankas

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universitario de Deportes

UTC

Equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026

Universitario

Cusco FC

Sporting Cristal

Alianza Lima

Equipos que jugarán la Copa Sudamericana 2026

Melgar

Cienciano

Alianza Atlético

Deportivo Garcilaso

