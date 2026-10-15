El fútbol sudamericano presenta grandes diferencias económicas entre sus campeonatos, con Brasil como líder indiscutible y Argentina en el segundo lugar. Mientras Colombia y Ecuador disputan un lugar entre las principales competiciones del continente, la Liga 1 peruana ocupa una posición que permite evaluar su competitividad económica frente a otros torneos. Las cifras muestran un escenario desigual, marcado por la amplia ventaja de los primeros puestos y la cercanía entre algunas ligas de la parte media de la tabla. Este panorama también permite observar cómo se distribuye el valor del fútbol profesional en la región y qué tan cerca se encuentran algunos países de escalar posiciones. Descubre qué lugar ocupa Perú en este ranking y cuáles son los campeonatos que superan su valoración.

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA LIGA 1 PERUANA EN EL RANKING SUDAMERICANO?

La Liga 1 de Perú aparece en el octavo puesto de la clasificación, con un valor de mercado conjunto de 133,9 millones de euros. Según las cifras compartidas por Transfermarkt, el campeonato nacional se encuentra por debajo de Paraguay, que registra 135,7 millones, aunque la diferencia entre ambos es reducida.

Por encima de Perú también figuran Venezuela, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. Esta ubicación permite observar que el fútbol peruano todavía tiene una distancia económica considerable respecto de las competiciones mejor valoradas del continente.

¿QUÉ LIGAS SUDAMERICANAS SUPERAN AL CAMPEONATO PERUANO?

El ranking presenta diez campeonatos ordenados por su valor de mercado. Estas son las competiciones y sus respectivas cifras:

Brasil: Brasileirão, con 2.140 millones de euros. Argentina: Torneo Clausura, con 1.070 millones. Colombia: Liga BetPlay, con 201,3 millones. Ecuador: LigaPro Serie A, con 187 millones. Chile: Liga Primera, con 165 millones. Uruguay: Liga AUF, con 154,4 millones. Paraguay: Primera División, con 135,7 millones. Perú: Liga 1, con 133,9 millones. Venezuela: Liga FUTVE, con 90,1 millones. Bolivia: División Profesional, con 83 millones.

¿POR QUÉ BRASIL DOMINA EL MERCADO FUTBOLÍSTICO SUDAMERICANO?

El Brasileirão amplió su ventaja tras registrar un incremento de 169,4 millones de euros en la última actualización. Actualmente, doce de sus equipos superan los 100 millones en valor de mercado, mientras que Palmeiras y Flamengo cuentan con planteles valorados individualmente en más de 200 millones.

Entre los futbolistas más cotizados del campeonato destacan Vitor Roque, con 38 millones de euros; Danilo, con 32 millones; y José Manuel López, con 30 millones. Lucas Paquetá ocupa el cuarto lugar con 27 millones, luego de regresar a Flamengo en una operación valorada en 42 millones de euros durante 2026.

¿QUÉ DIFERENCIAS ECONÓMICAS EXISTEN ENTRE LAS PRINCIPALES LIGAS SUDAMERICANAS?

Argentina ocupa el segundo puesto con 1.070 millones de euros, después de aumentar su valoración en 92,6 millones. River Plate encabeza la lista de clubes argentinos con 124,5 millones, seguido por Boca Juniors, cuya plantilla alcanza los 111,5 millones. Para dimensionar la distancia frente a Brasil, River sería el séptimo equipo más valioso de ese país y Boca ocuparía la undécima posición.

En la disputa por el tercer lugar, Colombia registra 201,3 millones de euros y Ecuador alcanza los 187 millones, tras crecer 15,3 millones. La diferencia de 14,3 millones mantiene abierta la competencia entre ambos campeonatos.

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