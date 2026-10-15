Por Redacción EC

El fútbol sudamericano presenta grandes diferencias económicas entre sus campeonatos, con Brasil como líder indiscutible y Argentina en el segundo lugar. Mientras Colombia y Ecuador disputan un lugar entre las principales competiciones del continente, la Liga 1 peruana ocupa una posición que permite evaluar su competitividad económica frente a otros torneos. Las cifras muestran un escenario desigual, marcado por la amplia ventaja de los primeros puestos y la cercanía entre algunas ligas de la parte media de la tabla. Este panorama también permite observar cómo se distribuye el valor del fútbol profesional en la región y qué tan cerca se encuentran algunos países de escalar posiciones. Descubre qué lugar ocupa Perú en este ranking y cuáles son los campeonatos que superan su valoración.

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