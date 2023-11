Ecuador se paraliza. Por la jornada 12 de la LigaPro, Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) recibirá a Independiente del Valle en uno encuentro que promete emociones y goles. Cabe mencionar que, como condimento especial, será la primera vez que se enfrenten dos equipos ecuatorianos que ganaron recientemente la Copa Sudamericana. El conjunto blanco lo hizo recientemente hace unas semanas ante Fortaleza, mientras que el ‘Mata gigantes’ obtuvo la corona del torneo continental en 2022.

¿Cuándo juegan Liga de Quito vs Independiente del Valle?

LDU se enfrentará a Independiente del Valle este sábado 4 de noviembre. Hay mucha expectativa de parte de las dos hinchadas. Se espera un encuentro parejo y con gran nivel futbolístico por el buen presente de ambas escuadras.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs Independiente del Valle?

Ecuador: 18h00

Colombia: 18h00

Perú: 18h00

Argentina: 20h00

Chile: 20h00

Madrid: 01h00

Ciudad de México: 17h00

Nueva York: 19h00

¿Quiénes son los árbitros del Liga de Quito vs. Independiente del Valle?

Central: Luis Quiroz

Asistente 1: Mauricio Lozada

Asistente 2: Adrian Lescano

Cuarto Árbitro: Patricio Parra

VAR: Roddy Zambrano

Asistente VAR: Gorky Araujo

¿Cuál fue uno de los momentos más especiales de Paolo Guerrero en la obtención de la Copa Sudamericana 2023?

Mientras los jugadores de LDU se encontraban festejando su pase a la final de la Copa Sudamericana 2023, Paolo Guerrero se acercó para declarar con la prensa ecuatoriana en donde estaba dando a conocer sus impresiones del partido y del próximo rival: Fortaleza. Sin embargo, Luis Zubeldía, técnico el cuadro de Quito, paró la entrevista por unos segundos para dar un gran abrazo al delantero nacional.

El técnico argentino le manifestó su felicitación por este importante logro y no dudo en decirle algunas palabras de motivación: “Veniste por esto, ¿verdad?, disfruta, falta un paso más”. Al parecer, la relación que existe entre el técnico universitario, Luis Zubeldía, y Paolo Guerrero es muy buena y se hizo notar en este noble gesto.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con LDU?

Desde que llegó al equipo ecuatoriano, Paolo Guerrero ha logrado marcar en 3 ocasiones con su nuevo equipo. Como se sabe, todas sus anotaciones fueron en las instancias finales de la Copa Sudamericana (1 ante Ñublense en octavos de final y 2 contra Defensa y Justicia en semifinales).

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras ganar la Copa Sudamericana 2023?

Tras ganar la Copa Sudamericana, Paolo se refirió a la obtención del título de manera especial. “Tres meses que llevo aquí, he vivido momentos increíbles. Desde el primer momento que llegué a Liga, había un propósito, que era ganar la Sudamericana. Cuando rescindo con Racing, me pega una llamada el profesor Zubeldía, y me dice que me necesitaba. Me dice que tenía certeza que conmigo íbamos a ganar la Sudamericana”.

Asimismo, el ‘Depredador’ añadió: “Eso fue lo que me movió y lo que me hizo tomar la decisión de venir a Liga. Fue muy importante esa llamada. Hoy día estamos celebrando el campeonato. Agradezco a Dios, a mi familia, a todos por apoyarme siempre, por darme ese soporte. Ya habría tenido la oportunidad de disputar con Flamengo, fui castigado, y hoy día me cobro la revancha. El fútbol te da eso, y creo que eso es lindo”.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.