La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 vuelve este sábado 17 de octubre con una nueva temporada que promete emociones, encuentros decisivos y una intensa competencia por el título nacional. Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín, Regatas Lima y los demás clubes buscarán comenzar con buenos resultados en un campeonato que incorpora cambios importantes en sus reglas y novedades en su organización. La primera jornada se disputará durante este fin de semana con encuentros que podrán seguirse en vivo por televisión y plataformas digitales, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle. A continuación, te contamos los resultados, los partidos programados, los horarios, dónde ver los encuentros en vivo, cuánto cuestan las entradas y qué modificaciones tendrá el torneo esta temporada.

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS Y PARTIDOS DE LA FECHA 1 DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY 2026/2027?

La primera jornada del campeonato nacional comienza el sábado 17 de octubre y continuará el domingo 18. Los equipos participantes buscarán sumar sus primeros puntos en la carrera por el campeonato. Todos los encuentros se desarrollarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Sábado 17 de octubre

2:45 pm: Atlético Atenea vs. Olva Latino.

5:00 pm: Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan.

7:00 pm: San Martín vs. Circolo Sportivo Italiano.

Domingo 18 de octubre

2:15 pm: Perú Sub 19 vs. Deportivo Wanka.

4:30 pm: Regatas Lima vs. Deportivo Géminis.

6:30 pm: Rebaza Acosta vs. Alianza Lima.

¿DÓNDE VER EN VIVO LOS PARTIDOS DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY?

Los aficionados podrán seguir la competencia a través de Latina TV, que ofrecerá los encuentros mediante su señal abierta. También estarán disponibles la página web y la aplicación oficial del canal, alternativas que permitirán acceder a las transmisiones desde dispositivos digitales sin necesidad de contratar una suscripción.

De esta manera, los seguidores tendrán diferentes opciones para acompañar a sus equipos durante la temporada. Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura de los partidos, con información previa, seguimiento de las jugadas, momentos destacados, marcadores y actualizaciones de la clasificación.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS PARA LA PRIMERA FECHA?

Quienes deseen asistir al recinto deportivo pueden adquirir sus boletos mediante la plataforma Joinnus. Los precios anunciados para la jornada inaugural son los siguientes:

General: S/ 25.

Norte preferente: S/ 30.

Sur preferente: S/ 30.

Oriente preferente: S/ 45.

Occidente preferente: S/ 45.

Estacionamiento: S/ 25.

¿QUÉ CAMBIOS Y NUEVAS REGLAS TENDRÁ EL CAMPEONATO?

Esta temporada incorpora varias modificaciones, entre ellas la participación de Perú Sub 19 y la utilización del video challenge desde la fecha inaugural. Además, se contempla el descenso directo durante la primera fase y un nuevo procedimiento para definir los puestos del podio.

Otra novedad corresponde a las jugadas en las que el balón golpea el techo del escenario. Si permanece en el mismo lado de la cancha, el partido continuará; si pasa al campo rival después del contacto, se señalará una falta. Los entrenadores también serán convocados para conocer los criterios arbitrales que se aplicarán.

El torneo tiene previsto finalizar alrededor del 17 de abril, según informa Infobae.

VIDEO RECOMENDADO: