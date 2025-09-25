Aunque en varias ocasiones ha expresado abiertamente su simpatía por Universitario, la figura de Raúl Ruidíaz ha estado envuelta en controversias recientes vinculadas al club crema. Ante este contexto, el técnico Ángel Comizzo se refirió a su situación y sobre la chance de que el delantero termine jugando en Alianza Lima más adelante. Su respuesta fue tajante.

¿Llegará Ruidíaz a Alianza? La respuesta categórica de Ángel Comizzo y su reacción al pedido de Jefferson Farfán: “Yo sí sé, lo conozco...”

El director técnico de Atlético Grau de Piura fue claro y directo al descartar cualquier posibilidad de que la ‘Pulga’ llegue al cuadro victoriano, pese a los deseos de Jefferson Farfán de verlo con la camiseta blanquiazul.

“Sería imposible. Eso es algo imposible. Que Farfán lo pida, significa que conoce a Raúl y sabe qué clase de jugador y persona es. Creo que es un pedido del acérrimo rival, pero Raúl es de la ‘U’, tiene la camiseta tatuada en su pecho. Es crema... No tengo palabras para poder describir lo que siente por ese club. Yo sí sé, lo conozco hace muchos años", indicó el ‘Indio’.

“Yo no creo que el hincha critique a Raúl. Raúl le dio mucho a ese club, es un joven formado en el América (Cochahuayco). Raúl se crió en la U, no creo que el hincha lo critique. La gente le manifiesta mucho cariño cuando estamos viajando”, agregó el argentino.

Raúl Ruidíaz juega actualmente en el Atlético Grau de Piura. (Foto: Liga 1)

Asimismo, Comizzo criticó a quienes le cerraron las puertas de Universitario al delantero. “Ahora, lo que 3 o 4 personas determinadas, que se creen dueños de la U, quieren hacer contra Raúl, eso es otra cosa. Hay 3 o 4 que se creen dueños de la U, la U es de la gente, no de 3 personas. La U es de su gente y eso es lo que representa Raúl. Raúl como persona es mucho más que como jugador. Yo estoy feliz de que esté con nosotros. Todo lo que vino a aportarle a este equipo es impresionante, y no solo desde lo futbolístico. Hay que conocer al jugador desde lo humano (...)“.

¿Qué más dijo Comizzo sobre Ruidíaz?

Por último, el estratega aseguró que el goleador se retirará con la camiseta crema. “Yo creo que algún día él volverá a su casa. Se lo merece. No sé cuándo será el momento, pero ese es el lugar donde debe terminar su carrera. Todos los hinchas de la U desean eso. Algún día se le dará; es más, se le tiene que dar. Lo que 3 o 4 personas, que se creen dueños de la U, hacen o tiene acciones sobre determinadas personas que le dimos mucho a ese club, son fácilmente identificables”.

Programación fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de setiembre

- Ayacucho FC vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Las Américas / L1 Max y Liga 1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs UTC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Viernes 26 de setiembre

- Alianza Universidad vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- ADT vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

Sábado 27 de setiembre

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Domingo 28 de setiembre

- Cienciano vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansa: Los Chankas y Sporting Cristal