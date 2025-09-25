La oficialización de Manuel Barreto como nuevo técnico interino de la selección peruana generó polémica. Más aún después de la publicación de Renato Tapia en redes sociales. “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, dijo el popular ‘Capitán del futuro’ en su cuenta de X. En este contexto, la prensa aprovechó en preguntarle a Paolo Guerrero por esta situación. La respuesta del ‘Depredador’ fue tajante.

¿Lo apoya? Paolo Guerrero lanza fuerte mensaje tras la polémica publicación de Renato Tapia y se refiere a una supuesta crisis en la selección peruana: “Todas las veces...”

“No hay un grupo partido, para nada. Todas las veces que he estado ahí el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, con mucho enfoque, unión. No he visto el grupo partido ni desunión, al contrario, sinceramente no te puedo hablar de más de eso”, dijo el delantero de Alianza Lima.

Asimismo, el experimentado atacante se refirió a la designación del nuevo entrenador de la Bicolor para las próximas Eliminatorias.“ Ese es un tema que tiene que resolver la FPF, pero aún hay tiempo para su planificación y para que todos se pongan de acuerdo”.

Paolo Guerrero se refirió a lo sucedido con Renato Tapia en la selección peruana. (Foto: @ClubAloficial)

¿Cómo anunciaron a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana?

Barreto fue presentado por medio de un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Ha sido designado como nuevo director técnico de la Selección Peruana(...) tendrá a cargo la conducción de los encuentros amistosos de la bicolor programados para lo que resta del año”, señala la publicación.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, añade el documento.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas

Ecuador 1 Argentina 0

Bolivia 1 Brasil 0

Chile 0 Uruguay 0

Perú 0 Paraguay 1

Venezuela 3 Colombia 6

