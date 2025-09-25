La reciente desvinculación de Óscar Ibáñez del comando técnico de la selección peruana no solo removió los cimientos de la Videna, sino que también generó distintos rumores. En este contexto, Reimond Manco decidió revelar una supuesta lista de convocados que tenía preparado Manuel Barreto, quien asumió recientemente como nuevo entrenador interino de la Bicolor para los siguientes partidos amistosos.

¡Lo contó todo! Reimond Manco revela qué nombres estaban en la lista de Manuel Barreto que vio Óscar Ibáñez: “Estrada, Saravia...”

Según Manco, cuando las Eliminatorias sudamericanas entraban en su tramo decisivo, Ibáñez hizo una parada clave en la Videna. Se dirigió a la oficina de Manuel Barreto, cabeza de la Unidad Técnica de Menores, con la intención de tramitar la inclusión de Piero Cari —pieza del equipo sparring— en la convocatoria oficial.

Sin embargo, lo que encontró cambió el tono de la visita: una pizarra revelaba la lista preliminar de llamados para la selección mayor. Aquel detalle, al parecer, no solo lo tomó por sorpresa, sino que también encendió una serie de interrogantes sobre las decisiones internas en la Federación.

“Óscar Ibáñez entra a la oficina de menores a buscar a Barreto y se encuentra con una pizarra con una lista de convocados de la selección mayor, con nombres como Hugo Ancajima, Luis Advíncula, Renato Tapia, Josué Estrada y Marco Saravia, entre otros”, dijo el popular ‘Rei’.

¿Cómo anunciaron a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana?

Barreto fue presentado por medio de un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Ha sido designado como nuevo director técnico de la Selección Peruana(...) tendrá a cargo la conducción de los encuentros amistosos de la bicolor programados para lo que resta del año”, señala la publicación.

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, añade el documento.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas

Ecuador 1 Argentina 0

Bolivia 1 Brasil 0

Chile 0 Uruguay 0

Perú 0 Paraguay 1

Venezuela 3 Colombia 6

