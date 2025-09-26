Alianza Lima no pudo seguir avanzando en la Copa Sudamericana 2025. El equipo victoriano cayó 2-1 ante Universidad de Chile en Coquimbo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y le dijo adiós al torneo continental. En este contexto, una de las situaciones polémicas fue la no titularidad de Pedro Aquino, quien luego ingresó en el segundo tiempo. Sobre esto opinó Pedro García, conocido periodista deportivo.

¡Lo defiende! Pedro García apoya a Néstor Gorosito tras controversia por titularidad de Pedro Aquino: “Para mí está muy bien”

“Tiene sentido que Gorosito haya tenido una línea dura en las declaraciones en conferencia de prensa; es una manera de bajar línea respecto a: ‘no nos desenfoquemos’, ‘no estemos pidiendo no entrenar’, ‘no estemos distrayéndonos’, ‘no nos dispersemos’. Estamos en septiembre, que no terminó; falta octubre y noviembre. Si Alianza entrega el torneo, va muerto y Alianza tiene que seguir enfocado, metido”, empezó diciendo el popular ‘Internacional’.

“Y en esa línea, me parece bien que Gorosito ponga una declaración de ese tipo -echadora si quieres- como para bajar línea de vestuario de que nadie se vaya a desenfocar; para mí está muy bien. Ahora, que toca la sensibilidad del jugador, no es un torneo de colegio, es el torneo de Primera División”, agregó García en Vamos al VAR.

Por último, Pedro justificó con más argumentos la decisión del estratega argentino. “Alianza Lima no tiró la toalla, necesita intentar remontar y eso no lo va a hacer pidiendo permiso para el lunes no entrenar. No lo vas a conseguir si pides permiso o no entrenas bien, y para entrenar bien, necesitas estar metido, enfocado. El técnico lo que se permite decir es ‘no lo puse, por esto’; a ver si yo tengo que defenderlos a ellos. Lo que está diciendo es ‘la responsabilidad no es mía’, ‘no pidan que ponga a un tipo que no se entrenó bien o que pidió permiso’“.

Nestor Gorosito fue muy criticado por no poner a Pedro Aquino de titular en Coquimbo. | FOTO: AFP

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la suplencia de Pedro Aquino?

Recordemos que Gorosito, en conferencia de prensa, fue consultado sobre la suplencia de la ‘Roca’. El entrenador respondió lo siguiente: “Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no sé cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Entonces, nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día. Entonces, con el diario del lunes es todo mucho más sencillo”.

¿Cómo fue la derrota de Alianza Lima ante Universidad de Chile?

El cuadro chileno selló su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras imponerse 2-1 sobre los victorianos, en un duelo disputado a puertas cerradas debido a una sanción de la Conmebol. El castigo fue consecuencia de los disturbios protagonizados por hinchas del club chileno y de Independiente de Argentina durante el partido de vuelta por los octavos de final, el pasado agosto.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol de Lucas Assadi a los 5 minutos, mientras que Javier Altamirano amplió la ventaja a los 51′. A pesar del descuento del cuadro peruano, el resultado fue suficiente para que los azules avanzaran a la siguiente fase, donde se medirán ante Lanús con la mirada puesta en la gran final del torneo continental.