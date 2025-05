André Carrillo fue tendencia hace unos días por unas sorprendentes declaraciones. En una entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, el jugador del Corinthians dejó abierta la posibilidad de vestir la camiseta de Universitario en el futuro. Dicha revelación sorprendió, pues la ‘Culebra’ está identificado con Alianza Lima, equipo en el que incluso hizo las divisiones menores y debutó profesionalmente. Sobre ello opinó Jean Ferrari, administrador del club merengue.

Ferrari halagó el presente de Carrillo y también destacó múltiples cualidades del exBenfica. “Tener a un jugador como André Carrillo en las filas de Universitario de Deportes sería espectacular. Hoy la está rompiendo en Corinthians, estamos hablando de quees un jugador de una calidad única, para el Perú en general tener a un futbolista de esa magnitud sería un lujo. Que él considere a Universitario como una posibilidad, es importante para el club, ya veremos, nada está dicho”, comentó el directivo de la ‘U’ en el programa Andina Al Día.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Asimismo, el exjugador agregó: : “Las puertas (de Universitario) van a estar abiertas siempre para jugadores de esa calidad humana y futbolística, es una persona muy correcta y es un gran profesional. Las conversaciones podrían darse más adelante“.

André Carrillo es uno de los futbolistas más importantes de Corinthians.

¿Qué más dijo Carrillo sobre la posibilidad de llegar a Universitario en el futuro?

Es importante mencionar que las especulaciones sobre un posible fichaje de André Carrillo por Universitario cobraron mayor relevancia tras su participación en el programa ‘La Fe de Cuto’. Durante la entrevista, el jugador confesó haber conversado con Jean Ferrari, lo que encendió aún más los rumores sobre un eventual vínculo con el cuadro crema.

“Hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari). Pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy me ves viviendo súper bien”, comentó André.

Cómo reaccionó Mr Peet a lo dicho por André Carrillo

Peter Arévalo, polémico periodista deportivo, también expresó su sentir sobre lo mencionado por el jugador de la selección peruana. “Bueno, Carrillo puede hacer con su vida lo que se le dé la gana. Si quiere que se vaya, acaso voy a llorar. Si Carrillo se va a la ‘U’ porque Ferrari lo llamó, que se vaya. Yo soy hincha de la institución, no de los jugadores. Carrillo ya es un exjugador de Alianza, hace bastante tiempo se fue e hizo su vida en el extranjero”, dijo Mr Peet en ‘A Presión’.

“Si él dice que podría irse a ‘U’, puede irse a donde quiera. No es César Cueto, Teófilo Cubillas, ‘Cholo’ Sotil, José Velásquez... Si Luisito Escobar se hubiese ido a la U, me pongo a llorar. No estoy menospreciando, Carrillo es crack, pero no está en la categoría de ellos. Si Carrillo dice que, como profesional, puede irse a la U, no voy a ponerme a llorar”, agregó.