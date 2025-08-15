Universitario sufrió una noche para el olvido en su regreso a las fases decisivas de la Copa Libertadores. Lejos de estar a la altura del reto, el conjunto crema fue arrollado por un implacable Palmeiras que no tuvo piedad en el duelo de ida por los octavos de final. El 4-0 en contra no solo refleja la diferencia de jerarquía en el campo, sino que deja a los merengues al borde de la eliminación, con una remontada parecería imposible. En este contexto, Reimond Manco, famoso exfutbolista, criticó duramente a un futbolista de la ‘U’.

El popular ‘Rei’ recriminó el accionar de Matías Di Benedetto ante el equipo brasileño en la noche del último jueves en el estadio Monumental de Ate. “En el segundo gol de Palmeiras, definitivamente Di Benedetto marca con displicencia”, empezó diciendo el exdeportista en ‘Denganche’.

“Yo creo que lo único que faltaba era que se pare y aplauda del gol de José López, porque cuando le entrega el balón al ‘Flaco’ López ni siquiera sale a apretarlo, retrocede, el delantero gira, le hace la pared y lo acompaña. O sea, hazle la falta y qué importa. De verdad es una displicencia", agregó Manco.

Por último, el exAlianza Lima hizo hincapié en que la defensa crema mostró un nivel inesperado. “Es entendible que Fossati haya puesto esa línea de 3, pero también han sido errores puntuales de la defensa”.

Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, elogió a la hinchada de Universitario tras duelo por Copa Libertadores 2025

Abel Ferreira, director técnico de Palmeiras, destacó el desempeño de Universitario de Deportes y reconoció el apoyo de su afición luego de la contundente victoria 4-0 en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

“La Copa Libertadores no es fácil. No recuerdo que Universitario reciba más de 2 goles en esta edición. Cayeron en un grupo muy difícil y lograron avanzar. Esperábamos muchas dificultades hoy“, destacó Ferreira.

Cuándo se juega el duelo de vuelta entre Palmeiras y Universitario

El duelo decisivo entre Universitario y Palmeiras, correspondiente al encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se jugará el jueves 21 de agosto en el Allianz Parque de São Paulo, Brasil. De acuerdo con el cronograma oficial de la Conmebol, el pitazo inicial está programado para las 7:30 p.m.

