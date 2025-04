Universitario de Deportes dio un golpe en la Copa Libertadores 2025. El equipo merengue venció 1-0 a Barcelona en Guayaquil y ahora luchará por clasificar a los octavos de final del torneo continental. Debido a este sorprendente triunfo crema, en Ecuador aseguran que no está asegurada la continuidad de Segundo Castillo, técnico del cuadro amarillo.

Lo que provocó Universitario: en Ecuador aseguran conducta furiosa del presidente de Barcelona tras caída y la posible salida de Segundo Castillo

El periodista ecuatoriano Gabriel Solórzano reveló que el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, no ocultó su molestia tras la derrota de su equipo frente a Universitario. Según contó, el directivo abandonó su suite y se dirigió directamente al vestuario para expresar su descontento con los futbolistas.

“Luego de la vergonzosa actuación de los jugadores ayer, el presidente de Barcelona SC estaba furioso. Lo vieron salir a Antonio Álvarez de la suite caminando al camerino y tiró una botella de agua al piso gritando hijo de p***“, indicó el comunicador.

Por lo tanto, la prensa ecuatoriana señaló que el futuro del entrenador no es del todo seguro, por lo que los próximos resultados serán vitales para ver si se mantiene en el cargo.

Segundo Castillo es uno de los técnicos de moda en Sudamérica. (Foto: EPA / EFE)

Cómo fue la carrera de futbolista de Segundo Castillo

Segundo Castillo es un exfutbolista ecuatoriano conocido por su gran capacidad en el mediocampo y su estilo de juego aguerrido. Nació el 10 de abril de 1982 en Guayaquil, Ecuador, y a lo largo de su carrera ha sido una pieza clave en los equipos en los que ha jugado, tanto a nivel de clubes como en la selección nacional.

A lo largo de su carrera, Castillo ha jugado en varios equipos importantes de Ecuador, como Barcelona SC, y ha tenido experiencias en el extranjero, destacándose en clubes de México y Estados Unidos. Con la selección ecuatoriana, también ha tenido participaciones destacadas, especialmente durante las eliminatorias y en competiciones como la Copa América.

La particular comparación que hizo José Carvallo en el triunfo de la ‘U’ ante Barcelona

“Dos cierres del gol y el primero... Si veías esos cierres en la Champions, decías Sergio Ramos o (Fabio) Cannavaro”, señaló José Carvallo, exarquero y dos veces campeón con Universitario, en Liga1 Max. Recordemos que el exarquero merengue ahora se desempeña como analista en dicho espacio.

Asimismo, el exguardameta agregó sobre el nivel de Inga: “Ese cierre fue de crack, en el área es riesgoso, pero le da de lleno al balón”. Cabe mencionar que Inga fue elegido como uno de los mejores jugadores de Universitario en el triunfo merengue en Guayaquil.

José Carvallo, uno de los capitanes de Universitario campeón del 2023. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Qué más dijo José Carvallo?

Por último, Carvallo también hizo hincapié en la importancia de los triunfos de la ‘U’, Alianza y Melgar en torneos internacionales. “Contento por el día de los equipos peruanos. Histórica tanto para la ‘U’ que hizo un partidazo. Alianza se complicó en el transcurso. Melgar también, tenía que ganarlo. Pero contento y me quedo con muchas cosas, pero en el caso de la ‘U’ quiero resaltar la labor de Inga. Me he quedado sorprendido. Ha jugado de todo. Fue el mejor jugador. Partidazo. Lo felicito”.

Esto dijo Manuel Barreto sobre la victoria de Universitario en Guayaquil

Manuel Barreto, técnico interino de la ‘U’ ante Barcelona, se refirió al triunfo merengue en Guayaquil. “Este equipo, Universitario pertenece a la élite de Sudamérica. Somos parte de un proceso que vamos creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este ya que enfrentamos a un equipo fantástico”.

“Sabíamos las fortalezas físicas que tenía, el juego que tienen, el orden le gana al desorden y la idea es siempre estar ordenado. Al final ha sido un resultado merecido y creo que pudo ser más abultado a nuestro favor”, agregó la ‘Muñeca’.