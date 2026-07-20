Por Redacción EC

El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, tras la amarga derrota de Argentina en la final del Mundial, diversos medios deportivos han empezado a especular sobre el futuro de algunos futbolistas e, incluso, del propio técnico Lionel Scaloni. Frente a este escenario, el técnico argentino no dudó en pronunciarse sobre su continuidad al mando de la Albiceleste, selección a la que logró conducir a una serie de finales consecutivas en torneos internacionales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.