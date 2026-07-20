El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, tras la amarga derrota de Argentina en la final del Mundial, diversos medios deportivos han empezado a especular sobre el futuro de algunos futbolistas e, incluso, del propio técnico Lionel Scaloni. Frente a este escenario, el técnico argentino no dudó en pronunciarse sobre su continuidad al mando de la Albiceleste, selección a la que logró conducir a una serie de finales consecutivas en torneos internacionales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO LIONEL SCALONI SOBRE SU CONTINUIDAD EN LA SELECCIÓN ARGENTINA?

Tras quedar como subcampeones en el Mundial 2026, Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, declaró para medios locales sobre su futuro en el equipo. El DT comenzó destacando que asumir la dirección técnica de la selección representó uno de los mayores retos y logros de su carrera, debido a la enorme relevancia e histórica trayectoria que caracteriza a la Albiceleste. Sin embargo, ante la duda de la prensa deportiva sobre su continuidad, el exfutbolista de 48 años dejó en claro que su intención es mantenerse al frente del plantel hasta diciembre, mes en el que concluye su contrato. Por ello, explicó que sostendrá una reunión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese entonces para definir su futuro.

@diario.ole SCALONI PUSO EN DUDA SU CONTINUIDAD 🇦🇷 ▶ Lionel Scaloni le confirmó a Olé que pensará sobre su futuro al mando de la Selección y aclaró que tiene contrato hasta diciembre de este año 🎙 @hernanclaus74 ♬ sonido original - Diario Ole

“Hasta diciembre voy a seguir y después, seguramente, voy a hablar con el presidente. La idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar, cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá, un orgullo. En mis mejores sueños no lo había pensado. No, hasta diciembre y después seguramente corte. […] Lo tengo que hablar con el presidente. Este es un lugar increíble, espectacular, hermoso, pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos. Te digo que hasta diciembre voy a estar", reveló ante la pregunta del diario Olé.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LA CALLE DEDICADA A LIONEL MESSI EN ESTADOS UNIDOS?

En una entrevista para La Nación, Carolina Sokalsky, propietaria de Patria Station Café, ubicado en Berkeley Heights, en el condado de Union, Nueva Jersey (Estados Unidos), reveló que Lionel Messi ya cuenta con una calle en su honor, identificada con el cartel “Leo Messi Way”, como reconocimiento a su destacada trayectoria futbolística. En cuanto a la iniciativa de esta gran gesto, la empresaria argentina llegó a Estados Unidos en 1995 como integrante del espectáculo Forever Tango y, tras establecerse en Nueva York, abrió junto a sus hijos una cafetería inspirado en la identidad y la gastronomía de su país.

El establecimiento ofrece platos típicos nacionales, como empanadas, milanesas, choripán y alfajores, además de productos tradicionales y una ambientación dedicada a íconos del país. A pesar de que al inicio atraía principalmente a turistas extranjeros, en los últimos meses el perfil de su clientela cambió por completo. En ese sentido, tras una conversación entre amigos, se gestionó el pedido ante las autoridades, por lo que el Township Council de Berkeley Heights aprobó renombrar temporalmente un tramo de Sherman Avenue como “Leo Messi Way” hasta el 31 de julio.

“Desde el principio quisimos crear un pedacito de Argentina en Nueva Jersey. Las autoridades me apoyaron desde el principio. Quizás al comienzo no entendían del todo lo que significaba Messi para nosotros, pero ayudó que el Mundial estuviera por empezar. La idea fue de Pablo Ponce. Empezamos a hablar, me animé y fui a la municipalidad. Seguí todos los pasos hasta conseguir el cambio de nombre. La noticia explotó. Creo que eso va a ayudar para que nos permitan dejar el nombre de forma permanente”, reveló Carolina.