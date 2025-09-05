La selección peruana se despidió de su sueño mundialista tras sufrir una dura derrota por 3-0 frente a Uruguay, por la penúltima fecha de las Eliminatorias. En un estadio Centenario casi lleno, ‘La Celeste’ impuso condiciones de principio a fin, dejando sin opciones a una Bicolor que, con este resultado, quedó oficialmente eliminada del camino rumbo al Mundial 2026. A propósito de ello, Diego Rebagliati, conocido analista deportivo, reveló cuáles deben ser las características del próximo técnico de la Blanquirroja.

¡Lo tiene claro! Diego Rebagliati aseguró que, si Perú quiere volver al Mundial, el próximo técnico debe ser así: “El perfil...”

El popular ‘Reba’, siempre acostumbrado a realizar análisis con mucha frialdad sobre lo sucedido, aseguró que lo hecho en la Eliminatoria debe servir de reflexión para quienes tomarán la decisión de nombrar al nuevo entrenador de Perú.

Es más, Diego aseguró que, los resultados que lograron los diferentes estrategas que tuvo Perú en este último proceso, deben ser uno de los temas que se pongan sobre la mesa para no equivocarse al momento de elegir al reemplazante de Óscar Ibáñez.

“El perfil de entrenador que hay que buscar debe parecerse más al manejo de Gareca e Ibáñez que a lo que podían ser Fossati y Reynoso”, indicó el comunicador en Movistar Deportes.

Quiénes marcaron los goles de Uruguay ante Perú

El primer gol de los ‘Charrúas’ fue marcado por Rodrigo Aguirre. En el segundo tiempo, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas sentenciaba el partido en Montevideo. Al final, la alegría fue total para la hinchada celeste.

Resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias

Argentina 3-0 Venezuela (Finalizado)

- Perú 0-3 Uruguay (Finalizado)

- Ecuador 0-0 Paraguay (Finalizado)

- Colombia 3-0 Bolivia (Finalizado)

- Brasil 3-0 Chile (Finalizado)

Cómo se juega la fecha 18 de las Eliminatorias

18.00: Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)

18:30: Bolivia vs. Brasil (El Alto)

18:30: Venezuela vs. Colombia (Maturín)

18:30: Perú vs. Paraguay (Lima)

18:30: Chile vs. Uruguay (Santiago de Chile)

Qué debes saber sobre las Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas son el proceso clasificatorio mediante el cual las selecciones nacionales de la CONMEBOL compiten por un cupo en la Copa Mundial de la FIFA. A diferencia de otras confederaciones, este torneo se disputa en un formato de liga todos contra todos, a lo largo de varios años, donde cada país juega partidos de ida y vuelta.

Es considerado uno de los certámenes más exigentes del planeta por la intensidad de sus duelos, la calidad de sus equipos y la diversidad geográfica y climática que enfrentan los jugadores. Más que una competencia, es una verdadera maratón futbolística que define qué naciones representarán a Sudamérica en el evento más importante del fútbol mundial.