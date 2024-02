¡Lo tiene decidido! Carlos Zambrano anunció la fecha en que se retirará del fútbol profesional

Alianza Lima ganó sus dos primeros encuentros en el comienzo de la Liga 1 2024. El cuadro blanquiazul, ahora dirigido por Alejandro Restrepo, mostró un buen rendimiento y venció a César Vallejo y Alianza Atlético. Recordemos que los ‘Íntimos’ desean tomarse la revancha del año pasado, cuando les tocó perder la final ante Universitario. En el plantel que cayó en dicho duelo decisivo estuvo Carlos Zambrano, experimentado defensor de la selección peruana.

En un diálogo con Sergio Peña, en el nuevo podcast conducido por dicho volante, el ‘León’ reveló cuándo dejará de jugar al fútbol profesional. “Ya está. Uno quiere disfrutar más de la familia. Tengo para dos o tres años más, exagerando. Con dos años estoy feliz, con tres es complicado (...) Hay momentos que uno tiene que dejar el fútbol, no que el fútbol te deje a ti”, dijo el defensor.

Asimismo, el exBoca Juniors manifestó su admiración hacia Paolo Guerrero: “Si yo quisiera, podría jugar hasta los 40 tranquilo. Si me cuido, si me pongo bien en forma, lo voy a hacer, pero no tengo las ganas de llegar hasta los 40 años. Mis respetos para Paolo (Guerrero) que llega a esa edad”.

Por último, el zaguero central comentó cómo es la carrera de un futbolista en esta etapa. “Soy realista y sincero. La tengo clara. Hay momentos en los que te dejas estar un poco en tu carrera. No siempre vas a estar en subida. Hay momentos que bajas y tienes que tomar impulso para salir”.

¿Hay una posibilidad de que Carlos Zambrano se quede en Alianza Lima? Esto dijo el ‘León’

Debido a este resultado negativo ante los cremas, la directiva aliancista tomó la decisión de formar un plantel casi nuevo. Entre los nombres que salieron estuvo justamente el ‘León’, quien en las últimas horas se manifestó sobre si existe alguna posibilidad de seguir en el equipo victoriano.

“Eso es lo complicado del fútbol, todas las partes tienen que ponerse de acuerdo. El jugador, el equipo al cual me debo hoy en día (Alianza Lima) y el club que está interesado en mí”, señaló el exzaguero de Boca Juniors en ‘Futmax League’.

Asimismo, Zambrano añadió: “Sinceramente es complicado. Yo tengo contrato. Si mañana tengo que presentarme en el club, yo voy a ir porque tengo contrato, tengo que responder ahí, me debo a Alianza Lima. Cero comunicación (con el entrenador Alejandro Restrepo), tampoco me despreocupa, no me desvelo, la tengo clara. Simplemente que cuando llegue la oferta concreta tengo que estar contento yo. Entre una y dos semanas tiene que salir algo concreto y tengo que estar contento”.

¿Qué es Alianza Lima?

El Club Alianza Lima, conocido como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva y social con sede en Lima, Perú. Es actualmente el club de fútbol más longevo que disputa la Primera División del Perú y cuya hinchada es una de las más grandes respecto al resto de clubes peruanos.

Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del presidente de la República, Augusto B. Leguía.

Alianza Lima es considerado como uno de los tres grandes clubes del fútbol peruano, además, destaca tanto en el fútbol masculino como el femenino.

