Luego de que Paolo Guerrero afirmara que Alianza Lima “sigue siendo el más grande” en pleno aniversario 101 de la ‘U’, Luis ‘Cuto’ Guadalupe no fue ajeno a sus declaraciones y salió a responderle.

El exdefensor salió al frente para cuestionar la actitud del ‘Depredador’ y remarcar que en el equipo merengue prima la humildad. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO ‘CUTO’ GUADALUPE SOBRE LAS PALABRAS DE PAOLO GUERRERO?

En diálogo con reporteros, el exfutbolista de Universitario, conocido por su estilo frontal, indicó que respeta las opiniones ajenas, pero advirtió que Guerrero, en ocasiones, se extralimita en sus declaraciones. Añadió que desde hace tiempo nota una actitud altiva en algunos jugadores del cuadro blanquiazul.

“Son opiniones que se respetan. Si vamos a decir quién es el más grande, ellos tienen su punto de vista y es válido. No hay que estar fijándose en esas cosas. A veces a mi ‘sobrino’ le patina un poco”, comentó Guadalupe con una sonrisa.

Más adelante, subió el tono y señaló que, a diferencia de lo que ocurre en Alianza Lima, en Universitario hay un patrón de respeto y sencillez que todos siguen: “Ya les he dicho, pero no entienden. ¡Soberbios! Espero que en algún momento entiendan lo que es la humildad. Si tú ves el perfil de los jugadores de Universitario, siempre respetuosos, siempre hablando en la misma línea de humildad, de un equipo de garra, de fe, de pasión, con historia”.

¿QUÉ HABÍA DICHO EXACTAMENTE PAOLO GUERRERO?

Durante las celebraciones por el aniversario número 101 de Universitario, el delantero de Alianza Lima fue consultado por la prensa y respondió con un comentario que no cayó bien entre los seguidores cremas. Con un gesto de complicidad hacia las cámaras, expresó su saludo acompañado de una comparación que encendió la controversia: “Desearle lo mejor a Universitario, pero igual Alianza sigue siendo el más grande”. La frase, dicha con tono pícaro, dejó clara su fidelidad al equipo blanquiazul y rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿CUÁL ES LA ACTUALIDAD DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En lo deportivo, el equipo dirigido por Jorge Fossati busca asegurar el Torneo Clausura y coronarse campeón nacional sin necesidad de disputar finales, tras haberse quedado con el Apertura. Asimismo, se prepara para enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el ámbito institucional, el club dejó atrás la incertidumbre con la reciente elección de Franco Velazco como nuevo administrador, según informa Infobae.