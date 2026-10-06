Hay despedidas que comienzan mucho antes del último aplauso. La de Lionel Messi empezó a sentirse en Rosario, en las publicaciones que aparecieron durante las horas previas a su encuentro final con la Selección Argentina y, especialmente, en la emoción de quienes han acompañado al capitán durante buena parte de su recorrido. Entre ellos está Antonela Roccuzzo, su esposa y compañera de vida, quien este martes estará en el Monumental junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro para presenciar una noche que difícilmente podrá repetirse. Mientras el delantero se prepara para vestir por última vez la camiseta albiceleste frente a Benín, ella dejó pequeñas señales en sus redes sociales que permiten imaginar lo que significa para su familia observar el cierre de una historia que comenzó hace más de dos décadas.

Una noche que ya se sentía antes del partido

El fútbol todavía no había empezado y la despedida ya tenía su propia banda sonora. Antonela decidió compartir en Instagram distintas publicaciones relacionadas con el homenaje preparado para Messi, como si cada imagen fuera una página más de un capítulo que llega a su última línea. La ciudad de Rosario, además, quiso sumarse al momento: en las inmediaciones del Monumento Histórico Nacional a la Bandera apareció una camiseta especial destinada a acompañar simbólicamente la despedida del jugador.

La imagen estuvo acompañada por un mensaje que resumía la sensación de millones de seguidores del futbolista: “Nada será igual, no estamos listos pero vamos con vos adónde sea, sos único e irrepetible, y tuvimos el regalo enorme de haberte visto y disfrutado”. Antonela recogió esas palabras y las llevó nuevamente a sus seguidores, dejando que el sentimiento hablara por ella en una jornada cargada de recuerdos.

La camiseta que llevará el último capítulo

Pero hubo otro detalle que capturó su atención. En otra de sus historias, Roccuzzo mostró la indumentaria que Messi utilizará durante este partido tan especial. La camiseta conserva los símbolos que acompañaron al equipo argentino durante los últimos años: las tres estrellas sobre el escudo y el número 10 como protagonista indiscutible.

Sobre esa imagen, la esposa del futbolista no necesitó escribir demasiado. Un emoji de emoción bastó para transmitir aquello que probablemente resultaría difícil explicar con palabras. Después de tantos Mundiales, victorias, derrotas, viajes y celebraciones compartidas, aquella camiseta adquiría un significado diferente: ya no era simplemente una prenda deportiva, sino una especie de recuerdo anticipado.

Cuando la familia también juega su partido

Durante la carrera de Messi, la familia ocupó un lugar silencioso pero constante detrás de cada gran escenario. Antonela y sus hijos aparecieron una y otra vez en las tribunas durante los momentos más importantes de la trayectoria del argentino, convirtiéndose también en parte de las postales que dejó su paso por los Mundiales. Esta vez, la escena tendrá un significado especial porque será el cierre de su recorrido con la selección.

La emoción volvió a aparecer cuando Antonela compartió una producción de TyC Sports dedicada a repasar algunas de las imágenes más recordadas de Messi con Argentina. El video eligió “Sin principio ni final”, de Abel Pintos, como acompañamiento musical, una elección que terminó de envolver aquellas jugadas en un aire de despedida.

El mensaje que resume una era

El último gesto tuvo como protagonista a la Asociación del Fútbol Argentino. La entidad preparó un video dedicado al capitán y acompañó las imágenes con una frase que parecía condensar el sentimiento de toda una generación: “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno capitán”. Antonela también decidió compartir ese homenaje.

Así, antes de que la pelota comenzara a rodar, la despedida ya había ocurrido de alguna manera en las redes, en Rosario y en la memoria de quienes siguieron cada paso del futbolista. El encuentro ante Benín será el escenario visible, pero detrás de esos 90 minutos estará una historia mucho más extensa: la de un niño que salió de Rosario, conquistó los escenarios más importantes del fútbol y terminó convirtiéndose en el capitán de una selección que consiguió aquello que durante años pareció imposible.

Este martes, cuando Messi vuelva a caminar hacia una cancha con el número 10 sobre la espalda, habrá miles de miradas siguiendo cada movimiento. Entre ellas estará la de Antonela, acompañada por sus hijos, como tantas otras veces. Solo que esta vez el aplauso tendrá otro peso. Será el aplauso para un futbolista, pero también para una historia familiar que aprendió a convivir con los focos, los triunfos, las derrotas y una carrera que parece acercarse definitivamente a su último capítulo con la camiseta argentina.