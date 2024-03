Los 5 jugadores con otras nacionalidades que probó Fossati en su debut con la selección peruana

El último viernes 22 de marzo, la selección peruana logró vencer con autoridad a Nicaragua en un amistoso internacional que se llevó a cabo en el estadio Alejandro Villanueva. A pesar que la era de Jorge Fossati inició con el pie derecho y utilizó su clásico sistema de juego, lo que no pasó desapercibido por la prensa local fue los jugadores extranjeros que se puso en el campo de juego.

¿QUIÉNES SON LOS JUGADORES EXTRANJEROS QUE JUGARON EN LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Previo a los amistosos internacionales de marzo, Jorge Fossati brindó la lista de convocados a la selección peruana, entre los que figuran 5 futbolistas que no han nacido en el país. Ellos son Gianluca Lapadula (Italia), Eirck Noriega (Japón), Oliver Sonne (Dinamarca), Carlos Ascues (Venezuela) y Franco Zanelatto (Paraguay). Precisamente, este último no tiene no tiene ningún familiar peruano que sea cercano, pues el delantero de Alianza Lima optó por nacionalizarse con la finalidad de no ocupar cupo de extranjero.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE OLIVER SONNE?

Luego de la victoria de la selección peruana, Jorge Fossati estuvo en la conferencia de prensa donde resaltó la pasión que tiene la hinchada peruana por la ‘Blanquirroja’. Además mencionó que el primer objetivo era ganar el partido pues servía de motivación para los jugadores y el público. No obstante, el extécnico de Universitario de Deportes se refirió a los cánticos que realizó la afición presente para que ingrese Oliver Sonne, señalando que “no le causó gracia”, por lo que pidió más calma.

“Sonne estaba calentado. No estaban calentando todos, estaban calentando los cambios que ya habíamos trabajado. A mí no me hace ninguna gracia que el estadio me haya pedido un jugador. Simplemente, si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador. Él no tiene la culpa. El que caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para respetar a todos”, precisó el DT en conferencia de prensa.

¿CÓMO FUE LA JUGADA DE LUJO QUE GENERÓ OLIVER SONNE EN EL PERÚ VS. NICARAGUA?

Luego que la selección peruana vaya ganando 2 a 0 ante Nicaragua con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula, uno de los jugadores más aclamados como Oliver Sonne hizo su estreno en el campo de Matute de la mano de Jorge Fossati. Y es que, corría el minuto 58′ del segundo tiempo, cuando el estratega uruguayo decidió meter al campo al jugador de 23 años sustituyendo a Miguel Trauco y colocándolo como carrilero izquierdo.

Tras la presencia de Sonne en el gramado, los aficionados peruanos de todas las tribunas no paraban de gritar su nombre, por lo que en el minuto 70′ el lateral de ascendencia peruana se lució con un taco contra un jugador nicaragüense y que finalizó en gol anulado por Alexander Callens ya que se encontraba en posición adelantada. De esta manera, los hinchas respondieron con aplausos y canticos por tremenda jugada de calidad.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGA PERÚ VS. REPÚBLICA DOMINICANA?

Después de derrotar a la selección de Nicaragua el pasado viernes, Perú chocará una vez más con otro equipo de la Concacaf: República Dominicana. Este encuentro se llevará a cabo este martes 26 de marzo, desde las 8:30 p. m. (horario del Perú). Ambas selecciones jugarán en el estadio Monumental de Ate.