Chankas vs Mannucci EN VIVO por la LIGA 1 ONLINE | En la siguiente nota te daremos todos los detalles para que no te pierdas el enfrentamiento entre Los Chankas y Carlos A. Mannucci, quienes juegan este domingo 18 de agosto a las 3:00 p.m. (hora peruana). Ambos equipos se enfrentarán en el estadio de los Chankas en Andahuaylas, recinto que cuenta con la capacidad de 10, 000 asistentes. Tanto Mannucci como los Chankas vienen de derrotas previas frente Cienciano y Boys, respectivamente; por ello ambos buscarán mejorar su suerte en este partido. ¿Dónde ver Chankas vs Mannucci EN VIVO? Podrás sintonizar el partido en directo desde la señal de Liga 1 Max y Liga 1 Play.

