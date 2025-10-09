La selección peruana, con Manuel Barreto como técnico interino, visita este viernes 10 de octubre a Chile. En un duelo amistoso que genera expectativa por los nuevos futbolistas que vestirán la camiseta bicolor, llama la atención el apelativo que han puesto en tierras chilenas al equipo de todos. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta particular situación.

¿Los del qué? Así es el sorprendente apelativo que le pusieron a la selección peruana en Chile previo a duelo amistoso

En diversos medios chilenos es común que se refieran a los representativos deportivos del Perú como “la selección del Rímac”, “la escuadra del Rímac” o simplemente “los del Rímac”. Este apodo toma como referencia el río Rímac, asociado históricamente con la ciudad de Lima, capital del país.

Este tipo de denominación no se limita únicamente al equipo absoluto de fútbol, sino que también se emplea para identificar a las categorías juveniles y, en ocasiones, incluso al seleccionado nacional de rugby, lo que demuestra su uso extendido en el ámbito deportivo.

Lima es la ciudad asociada históricamente al Estadio Nacional, complejo deportivo donde la selección peruana comúnmente ejerce como local sus partidos oficiales. Teniendo en cuenta la relevancia de la capital peruana, se piensa en uno de sus elementos más característicos, el cual resulta ser el río Rímac para la prensa extranjera.

Felipe Chávez observando las indicaciones del técnico Manuel Barreto en los entrenamientos de la selección peruana. (Foto: FPF)

Barreto conversó con estos dos experimentados futbolistas de Perú y acordó no llamarlos para amistoso con Chile, según Diego Rebagliati

Según Diego Rebagliati, hay dos futbolistas con los que fue acordada su no convocatoria para el duelo ante Chile. “Yo tengo muchas ganas de ver a Felipe Chávez de ‘10’. Doy mi equipo. Un tiempo cada arquero, yo arrancaría con Enríquez y después que uno de los dos tape el segundo tiempo. Inga de lateral derecho, Araujo con Garcés o Santamaría. El lateral izquierdo pondría a López y le daría la cinta de capitán. De ‘6’ a Noriega, de ‘8’ a Jairo (Concha) y de ‘10’ a Chávez, que quiero verlo 60 minutos”, empezó diciendo el popular ‘Reba’ en el podcast ‘Los Reba’.

“Adelante pondría a Grimaldo por un lado, Kenji por el otro y Valera de ‘9’. Me gusta bastante más a Valera que a Ramos”, agregó el conocido analista deportivo. Luego, Diego llegó al tema de los jugadores que no fueron llamados y se explayó.

“¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Rento (Tapia) hay mucha molestia en la Videna”, indicó Rebagliati, dando a entender que en el caso del arquero y del lateral hubo una comunicación previa para no tomarlos en cuenta para este duelo de preparación.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).