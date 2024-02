Paolo Guerrero cumplirá su contrato y jugará por César Vallejo. Esto se hizo oficial en horas de la noche del último miércoles, por lo que la expectativa es grande entre los hinchas del cuadro trujillano, pues observarán al capitán de Perú defender la camiseta del equipo norteño. A propósito de ello, Pedro García, periodista de Movistar Deportes, se refirió a lo que espera del delantero en este nuevo reto para su carrera profesional.

Los deseos de Pedro García hacia Paolo Guerrero y su llegada a Trujillo: “Que diga que lindad esta ciudad”

“Qué Guerrero encuentre la felicidad en Trujillo, que pasado un tiempo de repente considere, ‘pucha, creo que me apresuré, creo que fui demasiado apresurado para decir lo que dije’. Espero que encuentre la felicidad y un lugar en el mundo en Trujillo”, dijo García en “Al Ángulo”.

Asimismo, el ‘Internacional’ añadió: “Espero que sea feliz, que la novela se un mal recuerdo. Que encuentre la paz y la serenidad en Trujillo, qué diga ‘que linda ciudad, qué linda gente, me quieren, los quiero, volví a jugar, Mosquera es un capo, el equipo levantó'”.

🎙️ @PedroEloyG: "Pasada la novela, espero -de corazón- que Paolo Guerrero encuentre la felicidad en Trujillo".#AlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/q1WxeNGNfc — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 22, 2024

¿Qué dijeron los cibernautas sobre lo dicho por Pedro García sobre Paolo Guerrero?

Tras estas declaraciones del comunicador, los cibernautas opinaron al respecto. “Todos queremos que le vaya bien, es el capitán”, “Ahora deberá meter goles y demostrar”, “Será bueno verlo en el fútbol peruano”, “Queremos que meta goles para tenerlo en la selección”, “Ojalá pueda hacer las cosas bien con Vallejo”, “Ya queremos verlo con la camiseta de Vallejo”, “Ojala no hablé mucho y demuestre cuánto vale en la cancha”, “Es el capitán, por lo que hay que tenerle respeto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X (antes Twitter).

Pedro García critica influencia de Doña Peta en la negociación de Paolo Guerrero con César Vallejo

El comunicador empezó haciendo un comentario bastante irónico sobre la presunta influencia de la madre de Guerrero en la negociación. “No imagino a la mamá de Luis Suárez cuando mordió a Chiellini, no me lo imagino defendiéndolo de la FIFA. Es cómico”.

Asimismo, el periodista añadió: “Para mí no está bien en el sentido de que el resultado no es bueno. Soy respetuoso, trato de serlo. Yo no he estado ahí, no sé qué se habló, no sé qué participación tuvo, pero desde afuera uno mira y dice, a ver Julio García, tú para qué estás si va a entrar la mamá. Para qué estás, si la mamá de Paolo está protagonizando eventualmente, según presumimos, una negociación”.

¿Qué más dijo Pedro García sobre Doña Peta?

Por último, García hizo hincapié en que los resultados no suelen ser buenos cuando Doña Peta interviene. “Su momento, cuando fue la decisión más decisiva, porque fue notable, fue cuando se permitió decir que Pizarro, que por lo que yo veo de una carrera impecable, y su papá, tenían que ver con la suspensión de Paolo. Y cómo no voy a opinar en su momento, y se dijo acá. Estuvo mal y estuvo en todos los portales del mundo”.

