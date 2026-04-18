El Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez en la historia en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. En esta oportunidad, el torneo contará con 48 selecciones (antes eran 32), las cuales estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 104 partidos por disputarse. En cuanto a las sedes, el evento más importante del mundo se desarrollará en 16 ciudades anfitrionas. Como es de costumbre en estos torneos tan importantes, las miradas estarán puestas en estos países para saber qué país será el sucesor del actual campeón del mundo, Argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fueron los grandes y modernos estadios que recibirán a las principales figuras del balompié. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS ESTADIOS QUE SERÁN SEDES PARA EL MUNDIAL 2026?

Tras finalizado el repechaje, varios países de distintos continentes obtuvieron los últimos boletos para el Mundial 2026. En esta oportunidad, las selecciones que ganaron sus partidos correspondiente al Repechaje Internacional son República Democrática del Congo e Irak, mientras que en el Repechaje Europeo fueron Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. De esta manera, conforman las 48 equipos que jugarán el mundial entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, te presentamos, compartido por DAZN, los estadios que albergarán los 104 partidos a disputarse:

País Ciudad Estadio Capacidad Canadá Vancouver BC Place 54,500 Canadá Toronto BMO Field 30,000 México Ciudad de México Estadio Azteca 87,264 México Guadalajara Estadio Akron 46,232 México Monterrey Estadio BBVA 51,348 Estados Unidos Atlanta Mercedes-Benz Stadium 71,000 Estados Unidos Boston Gillette Stadium 65,878 Estados Unidos Dallas AT&T Stadium 80,000 Estados Unidos Houston NRG Stadium 72,220 Estados Unidos Kansas City Arrowhead Stadium 76,416 Estados Unidos Los Ángeles SoFi Stadium 70,240 Estados Unidos Miami Hard Rock Stadium 64,767 Estados Unidos Nueva York/NJ MetLife Stadium 82,500 Estados Unidos Filadelfia Lincoln Financial Field 69,796 Estados Unidos San Francisco Levi’s Stadium 68,500 Estados Unidos Seattle Lumen Field 68,740

Las ciudades sede de la #FIFAWorldCup 2026 son:



🇺🇸Atlanta

🇺🇸Boston

🇺🇸Dallas

🇲🇽Guadalajara

🇺🇸Houston

🇺🇸Kansas City

🇺🇸Los Angeles

🇲🇽Mexico City

🇺🇸Miami

🇲🇽Monterrey

🇺🇸New York / New Jersey

🇺🇸Philadelphia

🇺🇸San Francisco Bay Area

🇺🇸Seattle

🇨🇦Toronto

🇨🇦Vancouver — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 16, 2022

LEGO LANZA CAMPAÑA PUBLICITARIA CON CRISTIANO RONALDO, MESSI, MBAPPÉ Y VINICIUS POR EL MUNDIAL 2026

En el marco de las celebraciones por uno de los torneos más importantes del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, diversas empresas a nivel internacional han puesto en marcha su creatividad para conectar sus productos con la fanaticada. En esta oportunidad no es la excepción, pues la empresa danesa de juguetes LEGO lanzó, a través de sus redes sociales, un llamativo comercial que reunió a Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Vinícius Jr. (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia), quienes aparecen intentando colocar su pequeña figura de LEGO en un trofeo hecho del mismo material. Sin embargo, el momento más curioso de la publicidad fue cuando de la nada aparece un niño situando su pieza, dejando sorprendidos a las celebridades del fútbol. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones en el internet, quienes han destacado la buena campaña de marketing. Por ahora, el video acumula más de tres millones de ‘Me gusta’ en TikTok y miles de comentarios.