Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez en la historia en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. En esta oportunidad, el torneo contará con 48 selecciones (antes eran 32), las cuales estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 104 partidos por disputarse. En cuanto a las sedes, el evento más importante del mundo se desarrollará en 16 ciudades anfitrionas. Como es de costumbre en estos torneos tan importantes, las miradas estarán puestas en estos países para saber qué país será el sucesor del actual campeón del mundo, Argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fueron los grandes y modernos estadios que recibirán a las principales figuras del balompié. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.