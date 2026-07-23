Lionel Messi ya dejó atrás su participación en el Mundial 2026 y ahora la atención de millones de aficionados se centra en su regreso a Inter Miami. Tras liderar a la selección argentina hasta una nueva final mundialista y completar otro torneo de alto nivel, el delantero inició un periodo de descanso antes de volver a la actividad con su club en Estados Unidos. Aunque la expectativa por verlo nuevamente en las canchas es enorme, el cuerpo técnico ha optado por manejar con cautela su regreso debido al desgaste físico que dejó la Copa del Mundo. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para su retorno oficial, el calendario del club ya permite identificar cuál sería el compromiso más probable para su reaparición. Descubre cuándo podría volver a jugar, qué partidos se perdería y cómo se prepara Inter Miami para recibir nuevamente a su máxima figura.

¿CUÁNDO VOLVERÍA A JUGAR LIONEL MESSI CON INTER MIAMI?

Todo indica que el regreso del astro argentino se produciría durante la Leagues Cup, torneo que comenzará para Inter Miami en los primeros días de agosto. El duelo programado frente a Atlético de San Luis aparece como la opción más cercana para verlo nuevamente con la camiseta del conjunto estadounidense. No obstante, el club todavía no ha confirmado oficialmente si el delantero estará disponible para ese compromiso, ya que primero deberá completar el descanso previsto tras su participación en el Mundial, según informa DAZN.

¿QUÉ PARTIDOS SE PERDERÍA ANTES DE SU REGRESO?

Antes del inicio de la Leagues Cup, Inter Miami tiene programados dos encuentros correspondientes a la Major League Soccer (MLS). El primero será frente a CF Montréal el 25 de julio y el siguiente ante Columbus Crew el 1 de agosto. Debido al periodo de recuperación concedido por el cuerpo técnico, todo apunta a que Messi no formará parte de esos compromisos y recién volvería cuando el calendario internacional lo permita.

¿CÓMO SERÁ EL CALENDARIO DE INTER MIAMI EN LA LEAGUES CUP?

Si finalmente recibe el alta para regresar, Messi tendría la posibilidad de disputar los tres partidos de la fase inicial del torneo. El cronograma contempla los siguientes encuentros:

Atlético de San Luis | 5 de agosto

CF Monterrey | 8 de agosto

Club León | 12 de agosto

Estos compromisos representan las primeras oportunidades para que el argentino vuelva a competir con Inter Miami tras cerrar su etapa en el Mundial.

¿CÓMO FUE EL ÚLTIMO MUNDIAL DE LA CARRERA DE MESSI?

El torneo dejó actuaciones memorables del capitán argentino, quien lideró a su selección hasta una nueva final mundialista. A lo largo de la competencia registró ocho goles y cuatro asistencias, además de protagonizar actuaciones decisivas desde la fase de grupos hasta las semifinales. Su rendimiento volvió a demostrar su importancia dentro del equipo y le permitió ampliar varios registros históricos en las Copas del Mundo.

¿CÓMO TERMINÓ LA PARTICIPACIÓN DE ARGENTINA EN LA FINAL?

La selección argentina luchó hasta el tiempo suplementario en un encuentro muy disputado frente a España. Sin embargo, la expulsión de Enzo Fernández condicionó el desarrollo del partido y Ferran Torres aprovechó esa ventaja para marcar el único gol del compromiso.