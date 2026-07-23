Los fanáticos de Messi ya cuentan los días: conoce cuándo volverá a vestir la camiseta de Inter Miami | Foto: Inter Miami CF / Facebook
Los fanáticos de Messi ya cuentan los días: conoce cuándo volverá a vestir la camiseta de Inter Miami | Foto: Inter Miami CF / Facebook
Por Redacción EC

Lionel Messi ya dejó atrás su participación en el Mundial 2026 y ahora la atención de millones de aficionados se centra en su regreso a Inter Miami. Tras liderar a la selección argentina hasta una nueva final mundialista y completar otro torneo de alto nivel, el delantero inició un periodo de descanso antes de volver a la actividad con su club en Estados Unidos. Aunque la expectativa por verlo nuevamente en las canchas es enorme, el cuerpo técnico ha optado por manejar con cautela su regreso debido al desgaste físico que dejó la Copa del Mundo. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para su retorno oficial, el calendario del club ya permite identificar cuál sería el compromiso más probable para su reaparición. Descubre cuándo podría volver a jugar, qué partidos se perdería y cómo se prepara Inter Miami para recibir nuevamente a su máxima figura.

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