En plena antesala de su pelea contra Mateusz Gamrot en el evento UFC Río, el excampeón Charles Oliveira volvió a poner su nombre en los titulares tras pronunciarse sobre una posible pelea con Conor McGregor, una idea que entusiasma a los seguidores de la UFC desde hace años. El brasileño dejó entrever que su interés por medirse con el irlandés sigue más vivo que nunca.

Consciente de lo que representaría un duelo con el irlandés, “Do Bronx” fue claro sobre sus motivaciones y descartó que su objetivo sea por una rivalidad o por la búsqueda de gloria. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO CHARLES OLIVEIRA SOBRE UN POSIBLE COMBATE CON CONOR MCGREGOR?

Charles Oliveira no ocultó su deseo de enfrentar a Conor McGregor y explicó con total sinceridad que su principal razón sería el beneficio financiero. El brasileño admitió que ya no busca retos por legado, sino peleas que aseguren una gran recompensa económica. “¿Por qué quiero pelear con Conor? Por razones financieras”, afirmó sin rodeos. Según dijo, el potencial económico de un duelo así sería enorme: “¿Cuánto dinero crees que generaría esa pelea? Mucho. Estamos hablando de mucho dinero. Esa es la verdad”.

Oliveira, quien ha sido reconocido por su honestidad y humildad dentro del deporte, destacó que no existe animadversión entre ambos. Por el contrario, elogió al irlandés por su influencia y su habilidad para hacer crecer el espectáculo. “No tengo nada contra él. Nunca ha dicho algo malo sobre mí”, expresó. También reconoció que McGregor “ha hecho historia dentro de la jaula” y que su estilo para promover las peleas, aunque diferente al suyo, “le ha funcionado y ha hecho mucho por nuestro deporte”, según recoge DAZN.

¿CUÁNDO PODRÍA HACERSE REALIDAD ESTE ENFRENTAMIENTO?

El momento ideal podría darse en junio de 2026, durante el evento especial que la UFC planea organizar en la Casa Blanca, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Oliveira se mostró dispuesto a formar parte de esa velada histórica y ofreció su nombre para el espectáculo. “Cuando hablamos de legado, eso será algo gigantesco. Si el UFC me necesita, estaré listo”, comentó durante el media day en Brasil.

Por su parte, Conor McGregor cumplirá una suspensión de 18 meses impuesta por la agencia antidopaje interna de la UFC (CSAD) y podrá volver a competir en marzo de 2026, justo a tiempo para esa cita. De concretarse, el combate entre ambos podría convertirse en uno de los más mediáticos de la historia reciente.

¿QUÉ REPRESENTARÍA ESTA PELEA PARA OLIVEIRA, MCGREGOR Y PARA LA UFC?

Para el brasileño, el enfrentamiento sería la oportunidad de cerrar su carrera con un evento monumental. A sus 35 años y tras perder el cinturón ante Ilia Topuria en junio de 2025, Oliveira busca un último gran desafío. Mientras tanto, McGregor encontraría en esta pelea una ocasión de redención y la UFC tendría una noche para la historia.

“Todos saben que esa sería la pelea más grande posible. Si el UFC me llama, allí estaré”, concluyó Oliveira, dejando claro que, más allá de títulos o rankings, el espectáculo y el dinero siguen siendo los motores que pueden reunir a dos leyendas del octágono.