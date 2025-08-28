Raúl Ruidíaz ha sido, en más de una ocasión, el sueño de fichaje para los hinchas de Universitario de Deportes. No obstante, hoy vistiendo los colores del Atlético Grau, aquella ilusión parece desvanecerse poco a poco. En este contexto, unas declaraciones suyas de hace algunas semanas provocaron polémica y malestar en la hinchada crema. Sobre esta situación, Edison Flores, referente de la ‘U’, reveló cuál fue el sentir del grupo dirigido por Jorge Fossati respecto a lo mencionado por la ‘Pulga’.

“Me enteré por algunos compañeros. Obviamente, se sintieron aludidos y causó un poco de molestia porque habíamos perdido en ese momento”, empezó diciendo el ‘Oreja’ en Doble Punta.

Sin embargo, Flores hizo hincapié en que el ‘Chato’ es hincha merengue. “Eso no quita que Raúl sea hincha de la ‘U’ y quiera lo mejor para el club. Yo no tengo ningún problema con él”.

Asimismo, Edison contó que los jugadores no tuvieron ningún tipo de injerencia en la no llegada de Ruidíaz a Ate. “No ha pasado nada entre nosotros con Raúl. Nosotros tratamos de ver lo mejor para el equipo, pero al final quienes deciden son los dirigentes y el comando técnico”.

Raúl Ruidíaz tuvo muy buen momentos futbolísticos en el Morelia de México. (Foto: Getty Images)

Qué dijo Raúl Ruidíaz en el polémico video que provocó la molestia de los jugadores de Universitario

El exMelgar generó revuelo en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. En sus historias, el delantero apareció cantando una canción urbana en la que se repite el número “cuatro”, una coincidencia que muchos interpretaron como una indirecta tras la goleada que sufrió Universitario ante Palmeiras.

Pero eso no fue todo: entre risas, y en un giro inesperado, Ruidíaz se lanzó a hablar en portugués, añadiendo una dosis de ironía que encendió las especulaciones y desató una ola de comentarios entre los hinchas.

“Qué le pasa, está loco”, “Raúl está resentido, qué mal”, “Ese club te dio de comer, qué te pasa”, “Te bajaste del póster, Raúl”, “Ojalá nunca más regrese al club”, “Te burlas del club que dices amar”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la ‘U’.

Qué es la Liga 1

La Liga 1 de Perú es la máxima categoría del fútbol profesional en el país. Reúne a los clubes más importantes del territorio nacional y se disputa cada año con un sistema de competencia que puede incluir torneos como Apertura y Clausura, así como fases de playoffs para definir al campeón. Además de la lucha por el título, los equipos también compiten por clasificar a torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que convierte a la Liga 1 en un torneo clave para el desarrollo y la proyección del fútbol peruano.

Más allá del aspecto deportivo, la Liga 1 también tiene un papel importante en lo cultural y económico, ya que moviliza a miles de hinchas en todo el país y representa una plataforma de exposición para jóvenes talentos. A lo largo de su historia, ha sido escenario de clásicos intensos, momentos históricos y el surgimiento de grandes figuras del balompié nacional.