Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. De hecho, luego de ganar el clásico peruano ante Alianza Lima por 2-1, tras un error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez en los últimos minutos, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales. Así, más allá del polémico resultado, la afición blanquiazul mostró su malestar, que aumentó luego de que Andy Polo y Jorge Murrugarra protagonizaran un particular gesto en Matute que fue considerado una burla. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ANDY POLO Y JORGE MURRUGARRA PROTAGONIZARON UN PARTICULAR GESTO QUE ENFURECIÓ A LA HINCHADA DE ALIANZA LIMA EN MATUTE

El último 12 de septiembre, Alianza Lima perdió 2-1 ante Universitario de Deportes en uno de los clásicos más intensos del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El resultado se definió en el minuto 96 tras un grave error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, lo que le permitió a Lisandro Alzugaray quedar solo ante el arco rival y definir con tranquilidad. Este resultado, inesperado por el trámite del partido, causó una serie de reacciones entre los periodistas deportivos e hinchas, quienes no dudaron en cuestionar el desempeño de los jugadores. Sin embargo, tras el partido, un video se difundió en redes sociales y mostró a los jugadores del conjunto crema dirigiéndose a los vestuarios en medio de los abucheos de la afición local. Aunque lo que más llamó la atención fue el gesto de risa que protagonizaron Andy Polo y Jorge Murrugarra frente a la tribuna sur de Matute, un acto que algunos consideraron una burla hacia el equipo de Pablo Guede.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO PEDRO GARCÍA A PAOLO GUERRERO?

Paolo Guerrero, una de las figuras del equipo blanquiazul y quien viene siendo cuestionado por su bajo rendimiento en los últimos partidos, no estará en el campo durante las próximas semanas debido a una fuerte lesión. En ese sentido, a través del podcast ‘Play TV prime’, Pedro García aprovechó para sugerir al delantero peruano que disfrute de la última etapa de su carrera futbolística y se preocupe menos por las críticas. Inclusive, el periodista indicó que el ‘Depredador’ tiene aún la oportunidad de salir campeón con Alianza y arrebatarle el tricampeonato a la ‘U’, con lo que podría retirarse por la puerta grande del club de sus amores.

“Mira, Paolo, te lo digo de verdad. Piénsalo y en realidad goza tu último tiempo de futbolista. Gózalo. Estás extendiendo la carrera; incluso se deslizó que podrías extenderla si Alianza sale campeón hasta la Libertadores del próximo año. De repente, el fútbol te ofrece la posibilidad de dar la vuelta con Alianza Lima. Y si eso ocurre, entrarás en la historia definitiva de Alianza. Y goza este camino, esta construcción, esta ruta ganadora que Alianza comenzó en el mes de enero. Alianza en noviembre puede ser campeón nuevamente y tendrás seguramente la posibilidad de festejar de por vida haberte retirado en Alianza Lima jugando en un torneo en el que Alianza recuperó un título que pertenecía a la ‘U’ de tricampeonato. Entonces, esa experiencia no la reniegues, consejo de pata”, dijo García.