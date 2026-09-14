Por Redacción EC

Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, se mantiene entre los principales protagonistas del Torneo Clausura 2026, generando una serie de expectativas entre sus hinchas. De hecho, luego de ganar el clásico peruano ante Alianza Lima por 2-1, tras un error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez en los últimos minutos, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales. Así, más allá del polémico resultado, la afición blanquiazul mostró su malestar, que aumentó luego de que Andy Polo y Jorge Murrugarra protagonizaran un particular gesto en Matute que fue considerado una burla. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.